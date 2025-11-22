قتيل في غارة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة جديدة شنتها مسيرة إسرائيلية مساء أمس الجمعة على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المسيرة استهدفت سيارة على الطريق بين بلدتي فرون والطويري، ما أدى إلى تحطم السيارة المستهدفة وإصابة من بداخلها.

وتأتي أحدث غارة إسرائيلية على لبنان بعد ساعات من زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون وتفقده مقر الجيش في مدينة صور جنوبي البلاد بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وقد أعلن عون في خطاب تلفزيوني لاحقا استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة لوقف الاعتداءات عبر الحدود بشكل نهائي.

وأكد مجددا استعداد الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الذي رافق الرئيس اللبناني في جولته إن القوات اللبنانية تبذل جهودا كبيرة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، لكن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون ذلك.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لا تزال إسرائيل تحتل نقاطا داخل الأراضي اللبنانية، وتشن اعتداءات واسعة على لبنان.

وقد أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، يوم الخميس، تسجيل أكثر من 10 آلاف انتهاك إسرائيلي جوي وبري داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت اليونيفيل إن استقرارا هشا يسود على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، مضيفة أن قوات حفظ السلام والجيش اللبناني يقومان بدوريات يومية لمنع التصعيد والمساهمة باستعادة الاستقرار في جنوب لبنان.

ولفتت اليونيفيل إلى أنه منذ سريان اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 2024 سجلت أكثر من 7500 انتهاك جوي، ونحو 2500 ألف انتهاك بري شمال الخط الأزرق (داخل الأراضي اللبنانية).