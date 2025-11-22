غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الجنوب اللبناني

أفاد مراسل الجزيرة بشن المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مناطق في القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان والبقاع.

وقد استهدفت الغارات مرتفعات جبل صافي ومنطقة سجد ومرتفعات منطقة الجبور جنوبي لبنان.

وذكر مراسل الجزيرة أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط شمسطار في البقاع شرقي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن شخصا استشهد في غارة من مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت السيارة بصاروخ عند طريق زوطر الشرقية في قضاء النبطية، مما أدى إلى تدمير السيارة المستهدفة واشتعال النيران فيها بشكل كامل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منصات صاروخية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد جاهزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

كما أعلن جاهزية الدولة للتفاوض مع إسرائيل برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة لوقف الاعتداءات عبر الحدود بشكل نهائي.

من جهته قال حزب الله اللبناني إنه يجب التمسك بعناصر قوة لبنان لإسقاط كل المشاريع التي تُحاك ضده وضد المنطقة. ‏

وأكد الحزب في بيان أن استقلال لبنان ‏يقوم على رفض ومواجهة أي ‏مشروع خارجي، وعلى تحصين السيادة ‏من التأثيرات التي لا تخدم مصالح لبنان.