10 شهداء بغارات إسرائيلية بغزة وأنباء عن اغتيال قيادي في القسام

قالت القناة الـ12 -نقلا عن مصدر إسرائيلي- إن الجيش الإسرائيلي استهدف "علاء الحديدي في غزة وهو مسؤول كبير في منظومة الإمداد بالجناح العسكري لحماس"، موازاة مع شن غارات على مناطق بالقطاع إدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "هدف الهجوم في مدينة غزة علاء حديدي مسؤول قسم التسليح في كتائب القسام".

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاغتيال بغزة جاء ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من حماس صباح اليوم السبت.

وذكرت القناة الـ12 أن الجيش ما زال يشن مزيدا من الهجمات الآن على قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 10 فلسطينيين استشهدوا اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم على غزة تم بالتنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في "كريات غات".

وأفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارتين إسرائيليتين منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما ذكر المراسل أن غارة استهدفت محيط مسجد بلال بن رباح غربي مدينة دير البلح.

وقال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى إن شخصا استشهد وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على منزل وسط مدينة دير البلح.

خرق الاتفاق

يشار إلى أن حماس أعلنت اليوم السبت أن توسيع الجيش الإسرائيلي لمناطق سيطرته في غزة مؤخرا "خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأميركية بالتصدي لمحاولات تل أبيب تقويض مسار وقف إطلاق النار في القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.