ترامب: خطتي لأوكرانيا ليست نهائية

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تكون خطته لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عرضا نهائيا، رغم إعلانه، أمس الجمعة، عن مهلة لكييف لقبولها، في حين قال زعماء غربيون في بيان مشترك إن الخطة تحتاج مزيدا من العمل.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، "يجب أن تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى". لكن حين سئل إن كان هذا هو عرضه النهائي، أجاب "لا".

وأعلنت واشنطن وكييف أنهما ستعقدان محادثات بشأن الخطة، غدا الأحد، في جنيف بسويسرا، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الجمعة، أنه يمهل أوكرانيا حتى الخميس المقبل لقبول خطته التي قال إنها تمثل طريقا نحو السلام وإن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموافقة عليها.

بيد أن زيلينسكي أعلن رفضه هذه الخطة المكونة من 28 بندا، وقال إنه سيحاول تقديم مقترحات بديلة لواشنطن. ورأى أن بلاده قد تضطر للاختيار بين التضحية بكرامتها وحريتها وبين خسارة أهم حليف لها.

ما موقف قادة أوروبا بشأن خطة ترمب للسلام في أوكرانيا؟.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة من بروكسل عبد الله الشامي#الأخبار pic.twitter.com/6U320nogby — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 22, 2025

موقف أوروبي مشترك

من جانب آخر، أصدرت 10 دول داعمة لكييف إلى جانب الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يصف الخطة الأميركية بأنها أساس للسلام في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع لقادتها على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وهولندا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج إن "المسودة الأولية للخطة المكونة من 28 بندا تتضمن عناصر مهمة ستكون أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم".

وأضاف البيان "نعتقد أن المسودة تمثل أساسا يتطلب عملا إضافيا".

واتفق الزعماء على أن يجتمع مستشارو الأمن القومي من الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف غدا الأحد لإجراء مزيد من المناقشات.

انتقادات للخطة

وقد وجهت عواصم أوروبية كثيرة انتقادات متفاوتة للخطة الأميركية التي تؤيد المطالب الرئيسية لموسكو، إذ حاول الزعماء الموازنة بين الإشادة بترامب لمحاولته إنهاء الحرب وإدراكهم في الوقت نفسه أن بعض بنود الخطة غير مقبولة لكييف.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يتضمن اعترافا بالاحتلال".

كما عبّر 5 أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن مخاوفهم بشأن تفاصيل خطة ترامب، مؤكدين أن "السلام الدائم لن يتحقق بتقديم التنازلات لبوتين وإضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

وأضاف الأعضاء الخمسة -وهم الديمقراطيون جين شاهين وبيتر ويلش وكريس كونز والجمهوري توم تيليس والمستقل أنغوس كينغ- أن الرئيس الروسي "لا يفهم إلا القوة ولن يلتزم بأي اتفاق ما لم يكن مدعوما بالقوة".

وتنص الخطة الأميركية على تنازل أوكرانيا عن مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد لصالح روسيا التي ستعود إلى مجموعة الثماني للاقتصادات الأكثر تقدما، وفقا للمقترح.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إنه أمهل أوكرانيا حتى الخميس القادم لقبول مقترحه للسلام#الأخبار pic.twitter.com/2NHGknp0a4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 22, 2025

محادثات في جنيف

وأعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا أن الجانبين سيعقدان محادثات في جنيف غدا الأحد لبحث تفاصيل المقترح الأميركي.

ووصل وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول إلى جنيف، وفقا لما أفاد به مسؤول أميركي، على أن يصل وفد أوكراني مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يصل أيضا المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو غدا الأحد.

وقد وقّع الرئيس الأوكراني مرسوما لتكليف وفد التفاوض الذي يترأسه رئيس ديوان الرئاسة أندري يرماك ويضم في عضويته رؤساء مجلس الأمن القومي وأجهزة الأمن والاستخبارات ورئيس الأركان.