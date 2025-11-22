استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، ووصف ترامب اللقاء بأنه مثمر وبناء للغاية، ومن جانبه قال ممداني إنه يقدر الاجتماع مع الرئيس ترامب وإنه يتطلع إلى العمل معا. وأضاف أنه بحث مع ترامب الأهداف المشتركة لهما. وجاء اجتماع الرجلين وجها لوجه لأول مرة بعد تراشق وخطاب عدائي متبادل بينهما في الأشهر الماضية.

وفي المكتب البيضاوي قال ترامب (79 عاما) للصحفيين عقب الاجتماع، مساء الجمعة، إنه يعتقد أن ممداني (34 عاما) سيكون "عمدة رائعا" لمدينة نيويورك. وأضاف الرئيس الأميركي أنه لم يناقش خلال اللقاء ما إذا كان ممداني سيصدر قرارا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- لو زار نيويورك.

وقد مدح ترامب ممداني الذي وقف بجانبه بينما كان الرئيس جالسا على مكتبه، فبعد أن نفى عنه صفة "الجهادية"، وصفه بأنه "رجل عقلاني جدا ويرغب بشدة في رؤية نيويورك عظيمة مجددا".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الاجتماع مع ممداني فاجأه، لافتا إلى أنه "قد نختلف في الوسائل لكن نتفق في الغاية". وأوضح ترامب في هذا السياق أن بعض أفكار العمدة المنتخب ممداني هي ذاتها الأفكار التي يحملها، لدينا قاسم مشترك واحد. نريد أن تتحسن أحوال مدينتنا التي نحبها".

وأكد ترامب أن ممداني لديه فرصة للقيام بشيء عظيم في نيويورك ويحتاج مساعدة الحكومة الفدرالية، وأنه سيقدمها له، مشددا "أتوقع أن أساعد العمدة المنتخب ممداني لا أن أضره".

كما ناقشا معا الإسكان ميسور التكلفة وأسعار مواد البقالة والمرافق، حيث استغل ممداني بشكل ناجح الاستياء الناتج عن التضخم للفوز بالانتخابات، تماما كما فعل ترامب في انتخابات 2024.

وتابع الرئيس الأميركي أنه ناقش مسألة تدخل إدارة الهجرة في نيويورك وتطبيق قانون الهجرة وتأثير ذلك على المدينة، لافتا إلى أن ممداني "كلما عمل بشكل أفضل سأشعر بالسعادة، وسنساعده على تحقيق أحلام الجميع".

موقف ممداني

من جهته، قال ممداني، الذي من المقرر أن يتولى منصبه رسميا في يناير/كانون الثاني المقبل، إنه يقدر الاجتماع مع الرئيس ترامب وإنه يتطلع إلى العمل معا، مضيفا أنه بحث مع الرئيس ترامب الأهداف المشتركة لهما.

وقد أبلغ ممداني الرئيس ترامب قلق العديد من سكان نيويورك ورغبتهم في توجيه أموال دافعي الضرائب لمصالحهم، كما تحدث عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بتمويل أميركي، وأضاف أنه يشارك الرئيس "فكرة تخصيص أموالنا لخدمة مواطنينا".

وأضاف عمدة نيويورك المنتخب "بحثت مع الرئيس رغبتنا ليس فقط في اتباع قوانين مدينتنا بل في اتساق سياساتنا على كافة المستويات". مشيرا في هذا السياق إلى مناقشة مسألة تدخل إدارة الهجرة في نيويورك وتطبيق قانون الهجرة وتأثير ذلك على المدينة.

وشدد ممداني على ميوله السياسية خلال تصريحه للصحفيين قائلا "أنا ديمقراطي اشتراكي وقد كنت دوما صريحا بشأن ذلك".

وذكر ممداني "ما أقدره حقا بشأن الرئيس هو أن الاجتماع الذي أجريناه لم يركز على مواضيع الخلاف، التي هناك الكثير منها، وركز أيضا على الهدف المشترك الذي يجمعنا في خدمة سكان نيويورك".

خطاب عدائي سابق

وخلال خطاب فوزه في وقت سابق من هذا الشهر، قال ممداني، الذي بزغ نجمه في غضون أشهر قليلة من كونه نائبا مغمورا يمثل كوينز إلى عمدة منتخب لأكبر مدينة في البلاد، إنه يريد أن تظهر نيويورك للبلاد كيفية هزيمة الرئيس.

وفي إطار الاتهامات السابقة المتبادلة بينهما، وصف ترامب عمدة مدينة نيويورك المنتخب بأنه "شيوعي مجنون 100%" و"مختل عقليا"، في المقابل وصف ممداني إدارة ترامب بأنها "استبدادية"، معتبرا نفسه "أسوأ كوابيس دونالد ترامب".

لكن أول لقاء يجمعهما اليوم الجمعة في البيت الأبيض ركز أكثر على أهدافهما المشتركة بدلا من خلافاتهما المتفجرة.