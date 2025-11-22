انتكاسات متوقعة في مشروع ترامب لتشييد درع "القبة الذهبية"

تشهد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي عقبات كبيرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوما وغياب خطة واضحة لإنفاق أول 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج هذا الصيف، بحسب 8 مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي و3 مصادر، طلبوا، إلى جانب باقي المصادر، عدم الكشف عن أسمائهم في ضوء بقاء العديد من جوانب المشروع سرية، إن الإغلاق الحكومي أدى إلى عرقلة عمليات التوظيف وتسبب في سحب موظفين أساسيين من واجباتهم المعتادة المتمثلة في الموافقة على العقود وتوقيعها.

وقال مصدران من الإدارة، فضلا عن مصدر بالكونغرس واثنين من المسؤولين التنفيذيين بالقطاع، إن الأمر الأكثر خطورة هو أن المبلغ البالغ 25 مليار دولار المخصص لبناء "القبة الذهبية" كجزء من حزمة تسوية الميزانية التي جرت الموافقة عليها هذا الصيف لم يتحول إلى خطة إنفاق تفصل بالضبط كيفية التصرف في هذه الأموال.

ومن شأن هذه الانتكاسات أن تهدد تعهد ترامب بإتمام البرنامج، الذي تبلغ قيمته 175 مليار دولار والذي أعلنه في اليوم السابع من إدارته الجديدة، سيكون جاهزا لحماية البر الرئيسي للولايات المتحدة بحلول عام 2028.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين "لا أعتقد أنهم أحرزوا تقدما كبيرا، لكن أعتقد أن الأمور ليست سيئة للغاية".

وتحدثت رويترز إلى أكثر من 12 مصدرا من داخل الإدارة ووزارة الدفاع والكونغرس وفي صناعة الدفاع لاستيضاح صورة الانتكاسات التي تواجه القبة الذهبية التي يعطيها ترامب أولوية قصوى في مجال الدفاع الوطني.

وكان من المقرر أن يتسلم الكونغرس خطة مفصلة للإنفاق في مشروع قانون تمويل "القبة الذهبية" في أواخر أغسطس/ آب، لكن وفقا لمصدرين في الكونغرس، فإنه بات الآن من المتوقع أن يقدم ستيف فاينبيرغ نائب وزير الدفاع هذه الخطة بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وعادة ما تطرأ تأخيرات على تنفيذ عقود قطاع الدفاع، لكن نظرا لقصر المدة الزمنية التي حددها ترامب، فقد اكتسب برنامج القبة الذهبية أهمية إضافية، وقد أثارت التأخيرات مخاوف لدى عدد من المسؤولين من أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لن تطرح عقود "القبة الذهبية" الرئيسية قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن "القبة الذهبية مشروع له رؤية حالمة بقيادة رئيس صاحب رؤية. لا عجب أن تدشين مثل هذا النظام يتطلب جهدا هائلا، يتعاون الجميع بكل ما لديهم من قوة لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع وتقديم هذه التقنية التي تنتمي إلى الجيل التالي".

وقال متحدث باسم البنتاغون إن الوزارة تراقب عن كثب التقدم المحرز في برنامج القبة الذهبية. وأضاف "إدراكا منا لنية الخصوم استغلال إنجازات القبة الذهبية، فإننا نحرص بشدة على حماية المزايا الإستراتيجية الأميركية الكامنة في هذا البرنامج".

ووفقا لوكالة رويترز فإن فاينبيرغ ومدير برنامج القبة الذهبية الجنرال مايكل غوتلين أحجما عن التعليق.