المحكمة العليا الأميركية تعلق حكما يشكك بتمييز عنصري في خرائط دوائر تكساس

علقت المحكمة العليا الأميركية حكما صادرا عن محكمة فدرالية اعتبر أن خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس لعام 2026 تنطوي على تمييز عنصري.

وجاء قرار التجميد بعد أن رفضت محكمة فدرالية، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، الخريطة الجديدة التي تقدم بها الجمهوريون، معتبرة أنها تمثل تلاعبا عنصريا يخدم مصالح الحزب الجمهوري الحاكم في الولاية.

وأصدر القاضي صامويل أليتو أمرا إداريا أوقف من خلاله أمر المحكمة الأدنى ضد خريطة تكساس، وطلب من المعارضين تقديم رد على طلب الولاية بحلول ظهر بعد غد الاثنين.

ويبقى القرار الذي أصدره القاضي أليتو نافذا مؤقتا، ريثما تبت المحكمة العليا في السماح باستخدام الخريطة الانتخابية الجديدة، التي تمنح الجمهوريين أفضلية، خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وسارعت ولاية تكساس إلى طلب تدخل المحكمة العليا لتجنب ارتباك قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في مارس/آذار 2026.

وتأتي إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في تكساس ضمن معركة أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة في الكونغرس، إذ يسعى كل طرف لتعزيز موقعه عبر خرائط انتخابية جديدة في ولايات عدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا ولايات ذات ميول جمهورية إلى إعادة رسم دوائرها الانتخابية لتأمين الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب.

في حين أقر الديمقراطيون خلال الشهر الجاري عبر استفتاء إعادة ترسيم للدوائر تمنحهم 5 مقاعد إضافية في كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يسيطرون عليها إلى حد كبير.

وتُحدَّد الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة بعد إجراء تعداد وطني كل 10 سنوات، إلا أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة منحازة لصالح حزب سياسي معيّن، أصبحت ممارسة شائعة.