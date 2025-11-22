البرهان: هدفنا القضاء "نهائيا" على الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن هدف جيش بلاده هو القضاء نهائيا على قوات الدعم السريع، وذلك عقب أيام من إعلانه التعبئة العامة في القوات المسلحة.

جاء ذلك في كلمة للبرهان الذي يتولى قيادة الجيش، خلال زيارته مدينة القطينة، بولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم.

وقال البرهان إن الجيش يسعى لهدف واحد يتمثل في القضاء على مليشيا الدعم السريع.

وفي بيان للمجلس، أكد البرهان على تصميم القوات المسلحة على "استئصال المليشيا المتمردة تماما، وتطهير كل شبر من أرض الوطن".

ومؤخرا، يزور البرهان عدة مناطق للاطلاع على آخر المستجدات الميدانية، حيث زار الأربعاء الماضي مناطق بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، كما زار يوم الجمعة الماضي قرية السريحة بولاية الجزيرة (وسط)، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقبل أيام، جدد البرهان رفضه أي هدنة أو سلام مع الدعم السريع ما لم تتخل عن سلاحها، وأعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة، داعيا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدّم والمشاركة في القتال.

فتك بالأطفال

من ناحية أخرى، قالت شبكة أطباء السودان إن 23 طفلا على الأقل توفوا خلال الثلاثين يوما الماضية في مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان.

وأضافت الشبكة أن سوء التغذية الحاد ونقص الإمدادات الأساسية جراء الحصار المفروض على المدينتين يفتكان بالأطفال ويهددان حياة آلاف المدنيين.

وأدانت الشبكة استمرار الحصار على مناطق جنوب كردفان، مؤكدة أنه انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الأطفال في البقاء والحماية.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لفتح ممرات آمنة وتوفير الإغاثة دون تأخير.

ومن أصل 18 ولاية بعموم السودان، تسيطر قوات الدعم السريع حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.