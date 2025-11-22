ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات في فيتنام إلى 55

أعلنت الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث في فيتنام، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية وسط فيتنام إلى 55 شخصا، مع اعتبار 13 في عداد المفقودين.

وكان نصف الوفيات تقريبا في إقليم داك لاك، حيث لقي 27 شخصا حتفهم، بينما لقي 14 شخصا حتفهم في إقليم خانه هوا، في حين توزع باقي الضحايا على 4 أقاليم أخرى.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار بدون توقف منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية حيث تجاوز معدل هطول المطر 1900 مليمتر في بعض أنحاء وسط فيتنام.

وتواصل فرق الإنقاذ في فيتنام بذل الجهود للعثور على المفقودين في حين لا يزال العمل جاريا لإنقاذ أشخاص عالقين على الأشجار وأسطح المنازل مع انحسار مياه الفيضانات أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمركز دا لات السياحي.

ولا تزال العديد من الطرق السريعة غير صالحة للاستخدام، وبقي 300 ألف شخص محرومين من الكهرباء بعد انقطاع أثّر في البداية على أكثر من مليون شخص.

وقالت وكالة الكوارث الفيتنامية إن أكثر من 235 ألف منزل غمرتها المياه وتضرر ما يقرب من 80 ألف هكتار من المحاصيل.

وأسفرت الكوارث الطبيعية بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أو فقدان 279 شخصا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

ويعزو علماء غزارةَ الأمطار إلى الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري الذي يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.