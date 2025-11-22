ضغوط أميركية على زيلينسكي ومحادثات مزمعة في سويسرا

واصلت الولايات المتحدة الضغط على كييف لدفعها للقبول بخطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في حين أعلن مسؤول أوكراني رفيع أن بلاده ستجري مشاورات في سويسرا مع الجانب الأميركي.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول قال لسفراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كييف إنه "لا يوجد اتفاق مثالي، ولكن يجب إبرامه عاجلا وليس آجلا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن واشنطن أبلغت دولا في الناتو أن زيلينسكي سيواجه اتفاقا أسوأ إذا لم يوقع على اتفاق السلام المقترح".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، رفضه خطة ترامب المكونة من 28 بندا، وقال إنه سيحاول تقديم مقترحات بديلة لواشنطن، في حين حثه الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على قبول الخطة.

غضب أوروبي

ونقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مصادر دبلوماسية أن مسؤولين أوروبيين عبروا عن غضبهم من بعض تفاصيل الخطة الأميركية التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن "الخطة قد تقوض جهودهم لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الحرب"، وفقا للموقع.

وتنص الخطة على تنازل أوكرانيا عن مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد لصالح روسيا التي ستعود إلى مجموعة الثماني للاقتصادات الأكثر تقدما، وفقا للمقترح.

"إما أن نخسر كرامتنا أو أهم حلفائنا"..

زيلينسكي يعلق على اتفاق السلام الجديد الذي يحاول ترامب إبرامه لإنهاء الحرب بين #أوكرانيا و #روسيا.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ju3JenLZ8X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2025

محادثات في سويسرا

وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف أن كييف ستجري محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا لبحث خطة إنهاء الحرب.

وذكر عمروف في منشور على فيسبوك، اليوم السبت، أنه "في الأيام المقبلة، سنُطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين بشأن المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي".

وأضاف عمروف أن "أوكرانيا تدخل هذا المسار بفهم واضح لمصالحها. إنها مرحلة جديدة من الحوار المتواصل منذ أيام، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد رؤيتنا بشأن الخطوات المقبلة".

وبالتوازي، وقّع الرئيس الأوكراني، السبت، مرسوما يشكل بموجبه الوفد المشارك "في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، وكذلك مع ممثلي روسيا".

وبحسب المرسوم، يترأس الوفد كبير مساعدي زيلينسكي رئيس ديوان الرئاسة أندري ييرماك، على أن يضم في عضويته إلى جانب عمروف، رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، إضافة إلى رئيس الأركان، مما يجعله وفدا ذا طابع عسكري بالدرجة الأولى.