أوكرانيا تبحث الخطة الأميركية مع الأوروبيين وترامب يمهلها حتى الخميس للرد

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إنه بحث في مكالمة هاتفية مشتركة مع نظرائه الأوروبيين الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كييف حتى الخميس القادم للرد عليها.

وأوضح سيبيها في منشور له على منصة "إكس" أمس الجمعة أن المكالمة كانت مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وبولندا وفنلندا إضافة إلى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وممثلين عن إيطاليا وألمانيا، معتبرا أنها جاءت في الوقت المناسب وحددت الخطوات المقبلة.

ولفت إلى أنه أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نتائج الاتصالات الأخيرة، وحدد "منطق خطواتنا المقبلة".

وتابع "ناقشنا بالتفصيل عناصر مقترحات السلام التي قدمتها الولايات المتحدة وعملنا المشترك لتمهيد مسار قابل للتنفيذ نحو سلام عادل".

كما أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية استمرار الضغط عبر الأطلسي لإجبار روسيا على إنهاء الحرب، وقال إنه شكر شركاء أوكرانيا "على استعدادهم لزيادة دعمهم لها خلال هذه الفترة الحاسمة".

وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على منصة "إكس" بأن المحادثات جددت التأكيد على دعم "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وكتبت "يجب أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار ونفسح المجال أمام مفاوضات جادة، وعلى أوكرانيا أن تقرر مستقبلها وسنعمل معها ومع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السلام".

ومارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا كبيرة الجمعة لدفع أوكرانيا إلى القبول بخطته لتسوية النزاع الدائر بينها وبين روسيا، وأمهل أوكرانيا حتى الخميس المقبل لقبول خطة السلام الأميركية.

ورفض زيلينسكي أمس الجمعة خطة واشنطن المكونة من 28 بندا التي سوف تجبر أوكرانيا على التخلي عن أراض وتقليص جيشها والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

بنود الخطة

وستتطلب الخطة انسحاب أوكرانيا من أراض لا تزال تسيطر عليها في مناطق بالشرق تقول روسيا إنها ضمتها، في حين ستتخلى روسيا عن مساحات أصغر من أراض استولت عليها في مناطق أخرى.

وتنطوي كذلك على منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، مع فرض سقف على قوام قواتها المسلحة عند 600 ألف جندي، على أن يوافق الحلف على عدم نشر قوات هناك أبدا.

وتشير الخطة إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا تدريجيا ودعوة موسكو للعودة إلى مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، وتجميع الأصول الروسية المجمدة في صندوق استثماري تحصل واشنطن على بعض الأرباح منه.

ومن مطالب أوكرانيا الرئيسية الحصول على ضمانات قابلة للتنفيذ تعادل بند الدفاع المشترك لحلف الناتو لردع روسيا عن شن هجوم جديد، لكن الخطة لم تتناول هذا المطلب إلا في سطر واحد بالقول دون تفاصيل "ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية".