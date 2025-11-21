أخبار|جنوب أفريقيا

واشنطن تنفي التراجع عن مقاطعة قمة العشرين بجنوب أفريقيا

epa12538061 South African President Cyril Ramaphosa (L) and European Commission President Ursula von der Leyen (R) address a press conference after a meeting in Sandton City, Johannesburg, South Africa, 20 November 2025, ahead of the Group of Twenty (G20) Summit. The two-day G20 Leaders' Summit will take place in South Africa from 22 to 23 November 2025. EPA/KIM LUDBROOK
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ (الأوروبية)
Published On 21/11/2025
آخر تحديث: 18:22 (توقيت مكة)

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يوم الخميس إن الولايات المتحدة أشارت إلى احتمال تغيير موقفها والمشاركة في قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بعد مقاطعة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "أخبار زائفة".

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

Indian Prime Minister Narendra Modi, center, is welcomed on his arrival at the Air Force Base Waterkloof, near Pretoria, South Africa, Friday Nov. 21, 2025, ahead of the G20 Summit. (Kim Ludbrook/Pool Photo via AP)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (أسوشيتد برس)

وقال رامافوزا "لقد تلقينا إشعارا من الولايات المتحدة، وهو إشعار ما زلنا نناقشه معهم، يتعلق بتغيير في الموقف بشأن المشاركة بشكل أو بآخر في القمة".

وأضاف "هذا يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد القمة، ولذلك نحن بحاجة إلى الدخول في مثل هذه المناقشات لمعرفة مدى واقعيتها وما الذي تعنيه فعليا".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت أنها لن تحضر أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد في أفريقيا، متهمة الدولة المضيفة -التي كانت تحت حكم الأقلية البيضاء بنظام الفصل العنصري حتى عام 1994- بأنها تمارس التمييز ضد البيض.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, left is welcomed by South Africa's Higher Education Minister Buti Manamela upon his arrival at the OR Tambo International airport in Ekurhuleni on Friday, Nov. 21, 2025 ahead of the G20 leaders' Summit. ( Marco Longari /Pool Photo via AP)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين (أسوشيتد برس)

ويوم الخميس، قال مسؤول في البيت الأبيض إن مبعوثا سيحضر مراسم التسليم الرسمي لرئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، لكن لا مجال لمشاركة واشنطن في القمة.

وأضاف "هذا خبر زائف. القائم بالأعمال في بريتوريا سيحضر مراسم التسليم كإجراء شكلي، لكن الولايات المتحدة لن تنضم إلى مناقشات مجموعة العشرين".

غير أن المتحدث باسم الرئاسة الجنوب أفريقية، فينسنت ماغوينيا، قال "إن الرئيس لن يسلم الرئاسة إلى قائم بالأعمال".

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA – NOVEMBER 21: Britain's Prime Minister Keir Starmer (R) speaks CEO of Gautrain Management Agency Tshepo Kgobe (L) as he visits Johannesburg's Gautrain depot workshop in Midrand, ahead of the G20 Summit that starts tomorrow, on November 21, 2025 in Johannesburg, South Africa. The Gautrain carriages are made in Alstom's factory in Derby, UK. During his trip, British Prime Minister Keir Starmer is scheduled to take part in several engagements and bilateral meetings on Friday, before the G20 summit kicks off on Saturday. (Photo by Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (يمين) يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (غيتي)

وكان ترامب قد رفض أجندة جنوب أفريقيا للقمة المقررة في 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تركز على تعزيز التضامن ومساعدة الدول النامية على التكيف مع الكوارث المناخية المتفاقمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف ديونها الباهظة.

وقال رامافوزا الأسبوع الماضي عن تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة "لا أريد أن أسلمها إلى مقعد فارغ، لكن المقعد الفارغ سيكون موجودا".

المصدر: رويترز

