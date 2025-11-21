"كير" يرفع دعوى ضد حاكم تكساس

رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) دعوى قضائية ضد غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس، وذلك بسبب تصنيف المجلس "منظمة إرهابية".

وأكد المجلس في بيان على موقعه الالكتروني، أمس الخميس، أن قرار أبوت مناف للدستور، مشيرا إلى أنه أنه رفع دعوى قضائية ضد حاكم تكساس والمدعي العام بالولاية كين باكستون.

ووفقا للقوانين الأميركية، فإن تصنيف المجلس على أنه "منظمة إرهابية" يمنعه من تملك عقارات في تكساس ويمهد لفرض عقوبات عليه.

وأعلن أبوت، الثلاثاء الماضي، أن "كير" (إحدى أكبر منظمات الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة) "منظمة إرهابية أجنبية" بموجب مرسوم قال إنه يتيح للولاية محاولة إغلاقها.

كما صنف "كير" بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود" وقال إنه لن يسمح لها بشراء أراض داخل الولاية. وشمل المرسوم أيضا جماعة "الإخوان المسلمين".

ورفع المجلس سابقًا 3 دعاوى قضائية ضد أبوت، بدعوى انتهاك الحق الدستوري في حرية التعبير.

ولا تدرج الحكومة الأميركية "كير" ولا جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.