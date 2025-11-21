سنغافورة تفرض عقوبات على 4 من قادة المستوطنين بالضفة

فرضت سنغافورة، اليوم الجمعة، عقوبات على 4 من قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لارتكابهم "أعمالا شنيعة عنفية" على الفلسطينيين، مؤكدة رفضها أي محاولات لتغيير الوضع في الأراضي المحتلة بممارسات غير قانونية.

وأوضحت وزارة الخارجية السنغافورية، في بيان، أن الحكومة فرضت عقوبات مالية على المستوطنين الإسرائيليين الأربعة بأثر فوري، وحظرت عليهم دخول سنغافورة. وأكدت أن الأعمال التي ارتكبها هؤلاء المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية و"تعرض آفاق حل الدولتين للخطر".

وأضاف البيان "بصفتها مؤيدا قويا للقانون الدولي وحل الدولتين، ترفض سنغافورة أي محاولات من جانب واحد لتغيير الحقائق على الأرض بأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هؤلاء المستوطنين الأربعة.

ارتفاع كبير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الفترة بين 8 – 15 نوفمبر 2025#الجزيرة_رقعة pic.twitter.com/geq0Aabx0t — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 17, 2025

ورغم أن لسنغافورة علاقات دبلوماسية وعسكرية مع إسرائيل، فقد صوتت في عام 2024، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، لصالح عدد من القرارات التي تعبر عن دعمها اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.

ومنذ أسابيع تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال، إذ هاجموا قرى وبلدات فلسطينية وأطلقوا النار على الأهالي وأحرقوا منازل ومركبات ودمروا منشآت زراعية واعتدوا على المزارعين ومنعوهم من قطف الزيتون.

ووثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 264 هجوما للمستوطنين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر عدد شهري سُجل منذ بدء المنظمة الدولية في إحصاء هذه الاعتداءات عام 2006.