زلزال في بنغلاديش يخلف 3 قتلى وعشرات الإصابات

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات وسط بنغلاديش صباح اليوم الجمعة، متسببا في مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة البنغالية.

وبحسب الوزارة، فإن أحد الضحايا طالبٌ يدرس في كلية الطب في حي أرمانيتولا بضاحية العاصمة دكا، في حين لم تُعلن بعد تفاصيل إضافية عن باقي القتلى والمصابين.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال عند الساعة 10:38 صباحا (4:38 ت.غ) قرب مدينة نارسينغدي على بعد نحو 30 كيلومترا شمال شرق دكا، وحذرت الهيئة من احتمال "وقوع عدد كبير من الضحايا" نظرا لشدة الهزة وكثافة السكان في المنطقة.

أما أجهزة الرصد الجوي في بنغلاديش، فقد قدّرت قوة الزلزال بـ5.7 درجات، وحددت مركزه في مدينة مبهابدي بمقاطعة نارسينغدي، مشيرة إلى أن الهزة استمرت 26 ثانية، وهي مدة طويلة نسبيا بالنسبة لزلزال بهذه القوة.

وجاء الزلزال في يوم عطلة أسبوعية في بنغلاديش، حيث كان معظم السكان في منازلهم، الأمر الذي ضاعف الشعور بقوة الهزة لدى المواطنين في دكا والمناطق المحيطة.

وامتدت آثار الزلزال عبر الحدود إلى الهند، حيث شعر به السكان في مدينة كالكوتا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من دكا، بحسب مدير مركز الزلازل الهندي أ. ب. ميشرا.

ورغم أن بنغلاديش تشهد هزات أرضية بشكل متكرر، فإن آخر زلزال قوي تسبب في أضرار جسيمة يعود إلى عام 1896، مما يجعل الزلزال الحالي من أقوى ما ضرب البلاد منذ أكثر من قرن.