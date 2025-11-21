تحطم مقاتلة هندية خلال عرض جوي بدبي ومقتل قائدها

تحطمت مقاتلة هندية من طراز "تيجاس" (Tejas) محلية الصنع اليوم الجمعة أثناء عرض جوي في اليوم الأخير من معرض دبي للطيران في الإمارات مما أسفر عن مقتل قائدها.

وأظهر فيديو تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي المقاتلة وهي تهوي بسرعة كبيرة نحو الأرض قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران وسط ذهول المتفرجين.

وتصاعدت سحب من الدخان من موقع التحطم، وهرعت سيارات الإسعاف نحوه، كما تدخلت فرق الإطفاء لإخماد النيران.

وأكد سلاح الجو الهندي مقتل الطيار، وعبّر عن أسفه لمصرعه، مشيرا إلى أنه بدأ تحقيقا لتحديد سبب الحادث.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي -عبر منصة إكس- إن المقاتلة الهندية من طراز تيجاس متعددة المهام تحطمت وقتل قائدها خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران.

رويترز عن القوات الجوية الهندية: تحطم مقاتلة من طراز "هال تيجاس" في معرض #دبي للطيران، ويجري التحقق من ملابسات الحادث#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CaRzHRRIPp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2025

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله إن الطائرة الحربية قامت بالتفاف على علوّ منخفض قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران على بعد 1.6 كيلومتر من مكان العرض.

وأضاف الشاهد "الطيار كان يحلق على ارتفاع منخفض ويقوم بمناورات خطرة. ثم بدا أنه يحاول تفادي الحادث، فبدأ بتوجيه الطائرة نحو الأعلى، لكنه لم يتمكن من ذلك في الوقت المناسب".

وهذا ثاني حادث يقع لطائرة من طراز تيجاس ذات المقعد الواحد في أقل من عامين، بعد حادث تحطم لم يسفر عن سقوط ضحايا خلال مناورة تدريبية في راجستان بالهند في مارس/آذار الماضي.

والمقاتلة تيجاس ذات المحرك الواحد تنتجها شركة راجستان للصناعات الجوية، ودخلت الخدمة لأول مرة مع القوات الجوية الهندية عام 2016، وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت الهند طلبية بقيمة 7 مليارات دولار لشراء 97 مقاتلة من نسخ مطورة من هذه المقاتلة لاستبدال أسطولها القديم من طائرات ميغ-21 الروسية.