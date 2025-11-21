الكشف عن موقع إلكتروني يدعو لاغتيال علماء إسرائيليين

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، عن موقع إلكتروني ينشر تهديدات تدعو إلى ملاحقة وقتل أكاديميين وعلماء وباحثين إسرائيليين، مقابل مكافآت مالية ضخمة.

ويطالب الموقع الذي يحمل اسم "حركة العقاب من أجل العدالة" بمحاسبة قائمة بارزة من الأكاديميين والباحثين الإسرائيليين، تحت عناوين "مجرمون ومتعاونون مع جيش الاحتلال"، و"مروّجو أسلحة دمار شامل للجيش الإسرائيلي"، و"متورطون في قتل أطفال فلسطينيين".

وقالت الصحيفة إن الموقع، الذي يبدو أنه يدار من الولايات المتحدة أو من دولة غربية أخرى، يتضمن دعوات صريحة لعقاب الباحثين الواردين في القائمة، مقابل مكافآت مالية للمنفذين، كما يضع تفاصيل اتصال مع مندوبين محليين، وهي سابقة من حيث حجم تلك التهديدات ووضوحها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه لم يسبق أن استهدفت حملة مماثلة باحثين بهذا المستوى من التفصيل أو التحريض المباشر، معربين عن خشيتهم من أن تكون إيران وراء ذلك، من دون تقديم إثباتات تؤكد من يدير الموقع.

وأكدت يديعوت أحرونوت أن مشغلي الموقع يستخدمون أنظمة اتصالات مشفرة، مشيرة إلى أنه تم تنبيه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والموساد والمديرية الوطنية للأمن الإلكتروني بشأنه.

كما أصدرت جامعات عديدة تعليمات لكبار أعضاء هيئة التدريس بتعزيز الوعي الأمني، وتجنب نشر برامج السفر، والإبلاغ عن الحوادث المشبوهة، وفق الصحيفة.

تفاصيل عن الموقع

ويرد في نص الموقع العبارة الآتية "بدل استخدام العلم لخدمة الإنسانية، يستخدم هؤلاء القتلة معرفتهم لقتل أشخاص وأطفال أبرياء من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة دمار شامل، جميع هؤلاء الأشخاص تلقوا تحذيرات في الأشهر الأخيرة لوقف نشاطاتهم الإجرامية، وعندما رفضوا جرى اختيارهم كأهداف شرعية".

ويبرز الموقع أسماء وصورا لعشرات الباحثين الإسرائيليين البارزين في مجالات الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب، وبعضهم معروف بصلته بصناعة الأسلحة.

ويذكر الموقع أيضا تفاصيل أخرى تتعلق بهؤلاء الباحثين، مثل العنوان وبطاقة الهوية ورقم الهاتف، وفي حالات أخرى نُشرت صور لجوازات سفر وتأشيرات أميركية للأكاديميين الإسرائيليين.

وضمن القائمة التي يبرزها الموقع باحثون رفيعو المستوى، منهم رئيس جامعة بن غوريون ورئيس لجنة رؤساء الجامعات داني حايموفيتش، ورئيس المؤسسة الوطنية للعلوم دانيال زيفمان، وأحد أشهر علماء الفيزياء النووية الإسرائيليين في العالم إليعازر رابينوفيتش، والباحث من مركز سوريك للأبحاث النووية إيلي ساريد، ورئيس معهد الجسيمات والجسيمات الفلكية في جامعة تل أبيب إيريز عتصيون.

ويوجه الموقع دعوة صريحة للجماعات المسلحة والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في عقاب العلماء، واعدا بمكافآت مالية ضخمة للمنفذين، كما يخاطب الإسرائيليين ويدعوهم للإسهام في "وقف سفك الدماء" مقابل مكافآت مضاعفة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الموقع عرض مكافأة نقدية قدرها 2000 دولار أميركي لمن يعلق لافتات أمام منزل عالمة الفيزياء الإسرائيلية البارزة شيكما بريسلر، و20 ألف دولار أميركي لمن يحرق سيارتها ومنزلها، و100 ألف دولار لمن "يقضي على الهدف"، بحسب وصفه.