شهيد بخان يونس والاحتلال يواصل عمليات نسف وتدمير القطاع

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمجمع ناصر الطبي في خان يونس عن وصول أحد النازحين شهيدا بعد إصابته بعيار ناري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الطينة جنوبي المدينة.

وفي الأثناء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية ترافقت مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف فيها مناطق عدة خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة.

ففي رفح (أقصى جنوب القطاع) شنّ جيش الاحتلال غارات جوية جديدة استهدفت مناطق متفرقة من المدينة.

وفي خان يونس (جنوبي القطاع) أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نفذت غارات جوية مكثفة داخل الخط الأصفر (شرقي المدينة) تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة.

أما وسط القطاع، فقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيميْ البريج والمغازي بعدد من القذائف، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها باتجاه المخيمين.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نفذ "عملية نسف ضخمة" داخل الخط الأصفر شرقي المدينة.

ومنذ الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مبان خلف "الخط الأصفر".

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في قطاع غزة رغم وجود اتفاق لوقف الحرب.. الخريطة توضّح أبرز المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي والجوي خلال الساعات الماضية في قطاع غزة وبعضها يقع في المناطق التي تعتبر آمنة وفق اتفاق وقف إطلاق النار#رقعة pic.twitter.com/Ny1p0sRq6k — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 20, 2025

شهداء الإبادة

وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 33 شهيدا، بينهم 12 طفلا و8 سيدات، بالإضافة إلى 88 إصابة.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 69 ألفا و546 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 170 ألفا و833.

ومنذ بدء وقف النار الأخير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تم تسجيل 312 شهيدا و760 إصابة، بالإضافة لانتشال 572 جثة من تحت الركام.