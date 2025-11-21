الأمم المتحدة: "القوات الديمقراطية المتحالفة" الكونغولية قتلت 89 مدنيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة أن تحالف "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية قتل 89 مدنيا في هجمات شنها خلال أسبوع بإقليم لوبيرو شرقي البلاد.

وقالت البعثة الأممية (مونوسكو) -في بيان- إن الهجمات التي وصفتها بأنها شديدة الدموية وقعت في الفترة بين 13 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في عدة مناطق من إقليم لوبيرو الواقع شمال مقاطعة شمال كيفو.

وأضافت أن الهجمات استهدفت منطقتي بابيري وبلدة باسواجا، مشيرة إلى أن بين القتلى 20 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال.

وأوضحت أن مسلحي تحالف القوات الديمقراطية قتلوا ما لا يقل عن 17 مدنيا بينهم نساء في هجوم على مركز صحي تديره الكنيسة الكاثوليكية في بلدة بيامبوي، وأضرموا النار في 4 أجنحة تضم مرضى.

وأشار بيان البعثة الأممية إلى أن الانتهاكات الأخرى التي ارتكبها المتمردون شملت عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.

تحقيقات مستقلة

وطالبت بعثة مونوسكو سلطات كينشاسا بالشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد هوية مرتكبي هذه المجازر وشركائهم وتقديمهم للعدالة، وفق ما ورد في البيان نفسه.

وفي يوليو/تموز الماضي، هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة كنيسة كاثوليكية في مدينة كوماندا بمقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية وقتلت 38 شخصا، بحسب ما ذكره مسؤولون حينها.

ومنذ 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من هجمات هذا الفصيل الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا"، وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة في البداية قوة متمردة في أوغندا، لكنها تتمركز في غابات الكونغو المجاورة منذ أواخر التسعينيات.

وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ عقود صراعات مسلحة، خاصة في شرق البلاد، الذي سيطرت حركة "إم 23" المتمردة على أجزاء واسعة منه.

والسبت الماضي، شهدت العاصمة القطرية توقيع اتفاقية سلام بين حكومة الكونغو الديقراطية وحركة إم 23، في خطوة وُصفت بأنها فرصة تاريخية لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.