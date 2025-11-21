أخبار|الكونغو (زائير)

الأمم المتحدة: "القوات الديمقراطية المتحالفة" الكونغولية قتلت 89 مدنيا

KILYA, RWENZORI SECTOR, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO - APRIL 09: Congolese Army Soldiers and UN troops inspect an ambush site where an hour previously ADF fundamentalist rebels attacked two vehicles on the road between Beni and the Ugandan border town of Kasindi, on April 9, 2021 in Kilya, Rwenzori Sector, Democratic Republic of the Congo. ADF killed three civilians in the vehicles, assassinating them with shots to the head outside of their vehicles, there was also evidence of cuts from machetes. The Malawian contingent of the UN’s MONUSCO force arrived on scene as the ambush was ending and the vehicles were being set on fire. They engaged a large force of ADF fighters, killing one of them. That fighter was stripped of his uniform by other ADF fighters during the firefight, they then fled into the jungle. The purpose of the ADF’s attacks is to spread terror amongst the civilian population. There have been multiple attacks across the province by ADF, all characterized by brutality and on occasion, beheadings. The ADF is an Islamic terror group based out of Eastern DR Congo that, in recent years, has developed a relationship with the Islamic State after pledging allegiance to ISIS leadership. They are known locally as ISIS in Congo. (Photo by Brent Stirton/Getty Images)
كمين سابق نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة في مدينة كاسيندي شمال شرق الكونغو الديمقراطية (غيتي-أرشيف)
Published On 21/11/2025
آخر تحديث: 18:32 (توقيت مكة)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة أن تحالف "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية قتل 89 مدنيا في هجمات شنها خلال أسبوع بإقليم لوبيرو شرقي البلاد.

وقالت البعثة الأممية (مونوسكو) -في بيان- إن الهجمات التي وصفتها بأنها شديدة الدموية وقعت في الفترة بين 13 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في عدة مناطق من إقليم لوبيرو الواقع شمال مقاطعة شمال كيفو.

وأضافت أن الهجمات استهدفت منطقتي بابيري وبلدة باسواجا، مشيرة إلى أن بين القتلى 20 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال.

تصميم خاص خريطة الكونغو الديمقراطية

وأوضحت أن مسلحي تحالف القوات الديمقراطية قتلوا ما لا يقل عن 17 مدنيا بينهم نساء في هجوم على مركز صحي تديره الكنيسة الكاثوليكية في بلدة بيامبوي، وأضرموا النار في 4 أجنحة تضم مرضى.

وأشار بيان البعثة الأممية إلى أن الانتهاكات الأخرى التي ارتكبها المتمردون شملت عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.

تحقيقات مستقلة

وطالبت بعثة مونوسكو سلطات كينشاسا بالشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد هوية مرتكبي هذه المجازر وشركائهم وتقديمهم للعدالة، وفق ما ورد في البيان نفسه.

وفي يوليو/تموز الماضي، هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة كنيسة كاثوليكية في مدينة كوماندا بمقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية وقتلت 38 شخصا، بحسب ما ذكره مسؤولون حينها.

ومنذ 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من هجمات هذا الفصيل الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا"، وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة في البداية قوة متمردة في أوغندا، لكنها تتمركز في غابات الكونغو المجاورة منذ أواخر التسعينيات.

وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ عقود صراعات مسلحة، خاصة في شرق البلاد، الذي سيطرت حركة "إم 23" المتمردة على أجزاء واسعة منه.

والسبت الماضي، شهدت العاصمة القطرية توقيع اتفاقية سلام بين حكومة الكونغو الديقراطية وحركة إم 23، في خطوة وُصفت بأنها فرصة تاريخية لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.

المصدر: الجزيرة + وكالات

