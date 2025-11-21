استطلاع: 67% من الإسرائيليين يرفضون قيام دولة فلسطينية

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل اليوم الجمعة أن أغلبية من الإسرائيليين يعارضون قيام دولة فلسطين، وأن نحو 47% منهم يفضلون التفوق العسكري لإسرائيل على اتفاق تطبيع مع السعودية.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار"، عارض 67% من الإسرائيليين قيام دولة فلسطينية مقابل 17% فقط أيدوا قيامها، في حين بيّن أن 16% لا يعرفون.

وبشأن ملف التطبيع مع السعودية، أظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة عشوائية من 504 إسرائيليين، أن 47% من الإسرائيليين يرون أن التطبيع "لا يستحق" ثمن المساس بالتفوق العسكري الإسرائيلي، وفي حين قال 24% إنه يستحق ذلك، أجاب 29% بأنهم لا يعرفون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس إن إقامة الدولة الفلسطينية "فكرة ليست مطروحة حتى في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تطبيع مع السعودية".

وبينما أعلنت إسرائيل مرارا رفضها قيام دولة فلسطينية، عبرت عن قلقها أخيرا بشأن قرار الولايات المتحدة بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية، في وقت لا تزال تحتكر فيه امتلاك هذا الطراز المتطور من الطائرات الحربية في الشرق الأوسط.