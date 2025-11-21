إيران تتهم دولا غربية بالسعي إلى التصعيد إثر قرار الوكالة الذرية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تسعى إلى "التصعيد"، غداة اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت الوكالة تبنّت الخميس، بحسب مصادر دبلوماسية، قرارا يحض طهران على "تعاون كامل وبدون تأخير" بـ"تقديم المعلومات وإتاحة الوصول" إلى منشآتها النووية.

وكتب عراقجي على منصة إكس "بما أن دول الترويكا (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والولايات المتحدة تبحث عن التصعيد، فهي تعرف جيدا أن النهاية الرسمية لاتفاق القاهرة هي نتيجة مباشرة لاستفزازاتها".

وأضاف عراقجي "تماما كما قوضت إسرائيل والولايات المتحدة المسار الدبلوماسي في يونيو/حزيران الماضي، فقد نسفت واشنطن ودول الترويكا اتفاق القاهرة".

وكان الاتفاق، الموقع في سبتمبر/أيلول بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة، قد شكل أساسا لاستئناف التعاون بين الجانبين، بعدما علقت طهران في يوليو/تموز تعاونها مع الوكالة إثر قصف مواقعها النووية في يونيو/حزيران الماضي من جانب إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب استمرت 12 يوما.

وفي مقابلة لمجلة "ذي إيكونوميست"، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتمكين مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية من دخول المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف في حرب الـ12 يوما.

وأشار إلى وجود "أخطار مرتبطة بالسلامة والأمن بسبب الذخائر غير المنفجرة والصواريخ وغيرها. وهناك أيضا خطر الإشعاع"، مؤكدا أن طهران لا تزال تتلقى تهديدات من الولايات المتحدة في إعادة تشغيل هذه المنشآت النووية.

وسبق أن أعلن الوزير الإيراني، أن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية التي استُهدفت خلال الحرب، يبقى رهنا بالتوصل إلى اتفاق جديد بين طهران والوكالة.