أوكرانيا تتمسك بسيادتها وأوروبا تؤكد عدم استلام خطة السلام الأميركية

أكدت السلطات الأوكرانية تمسّكها بسيادتها وثوابتها التفاوضية إزاء أي مبادرة سلام مقترحة، بينما أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عدم استلام الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا رسميا بعد.

وشدد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، على أن كييف "تعبّر بوضوح" عن موقفها في أي عملية سلام تهدف لإنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدا أن أي قرارات "لا يجب أن تقوّض سيادة أوكرانيا وأمنها".

وجاءت تصريحات أوميروف اليوم الجمعة، عقب اجتماعه في كييف بوفد أميركي برئاسة وزير الجيش الأميركي دان دريسكول، بحثا خلاله جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة، في وقت كشفت فيه كييف أنها تسلّمت من واشنطن "مشروع خطة" لإنهاء الحرب، وأبدت استعدادها للعمل معها بـ"شكل بنّاء".

الموقف الأوروبي

بدوره، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي لم يتسلم رسميا الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا، التي يُعتزم بحثها خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ.

وقال كوستا خلال مؤتمر صحفي: "لم نتسلم أي خطة بصورة رسمية في الاتحاد الأوروبي"، بينما أوضحت فون دير لايين أنّ "الخطة المؤلفة من 28 نقطة أُعلن عنها فقط، وسنبحث الوضع مع القادة الأوروبيين ومع الشركاء هنا على هامش مجموعة العشرين".

وأضافت فون دير لايين أنها ستجري اتصالا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة تفاصيل المقترح الأميركي.

وفي موازاة ذلك، قالت مصادر حكومية بريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيشارك في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة، لمناقشة الخطة الأميركية–الروسية المقترحة لإنهاء الحرب.

الموقف الأميركي

وأكد مسؤول أميركي، أمس الخميس، صحة تقارير إعلامية أفادت بأن مسودة اتفاق السلام المقترحة تتضمن التزاما أميركيا–أوروبيا بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة لتلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

إعلان

وبحسب تقرير موقع أكسيوس، فإن المسودة تنص على أنه في حال حدوث "هجوم عسكري كبير ومتعمد ومستمر" من روسيا ضد أوكرانيا مستقبلا، فسيُعد ذلك "تهديدا للسلام والأمن في منطقة الأطلسي"، ويستوجب ردا أميركيا–أطلسيا قد يشمل استخدام القوة العسكرية.

ويُنظر إلى هذه الضمانات بأنها تمثل محورا حساسا في أي تسوية مستقبلية، إذ تهدف إلى طمأنة كييف مع محاولة منع انزلاق المفاوضات إلى صيغة تُضعف قدرتها الدفاعية.

هجوم روسي على زابوريجيا

ميدانيا، أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين نتيجة قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوب البلاد، فيما يجري التحقق من حصيلة الضحايا النهائية.

كذلك، أعلنت روسيا الخميس سيطرتها على مدينة كوبيانسك (شمال شرق أوكرانيا)، وهي مدينة شهدت خلال الأسابيع الماضية تقدما واضحاً للقوات الروسية على حساب القوات الأوكرانية.

وخلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لأحد مراكز القيادة، قال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف إن القوات الروسية "تواصل توسيع منطقة سيطرتها" في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، مشيرا إلى تقدّم ميداني خلال الأسابيع الأخيرة في هاتين الجبهتين.