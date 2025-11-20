400 طعن على الانتخابات البرلمانية في العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق اليوم الخميس ارتفاع عدد الطعون بنتائج الاستحقاق البرلماني إلى 400.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان، إن ;عدد الطعون بلغ 400 طعن، وتم رد 71 شكوى لعدم كفاية الأدلة.

وأمام مفوضية الانتخابات نحو أسبوعين لحسم الطعون على نتائج الانتخابات ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على أسماء الفائزين.

والاثنين، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات التي أُجريت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفتح باب الطعون 3 أيام تنتهي اليوم الخميس.

وتصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات بحصده 46 مقعدا من أصل 329 بمجلس النواب.

وتلاه ائتلاف "دولة القانون" (29 مقعدا)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالفا "صادقون" و"تقدم". وحاز كل منهما على 27 مقعدا.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، وقوى الدولة الوطنية 18 مقعدا، والعزم والاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعدا لكل منهما، ثم "إشراقية كانون" 10 مقاعد.

ولا يستطيع حزب بمفرده تشكيل حكومة جديدة بالعراق، ما يدفع الأحزاب إلى البحث عن تحالفات، في عملية عادة تستغرق شهورا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11%، وسيتولى أعضاء مجلس النواب الجدد انتخاب رئيس للجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.