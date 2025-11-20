ترامب يعلن عن لقاء زهران ممداني في البيت الأبيض الجمعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي عمدة مدينة نيويورك الاشتراكي المنتخب زهران ممداني غدا الجمعة في المكتب البيضاوي.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" اليوم الخميس، أن "رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، طلب لقاء. قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضاوي الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني".

والأسبوع الجاري، قال ترامب إنه يخطط للقاء ممداني، مضيفا أنهما "سيتوصلان إلى حل"، في مؤشر على احتمال انفراج العلاقات بين الرئيس الجمهوري والنجم السياسي الديمقراطي اللذين صور كل منهما الآخر على أنه خصم سياسي.

ولطالما انتقد ترامب ممداني بشدة، ووصفه بأنه "شيوعي"، متوقعا "دمار مدينته نيويورك في حال انتخاب الاشتراكي الديمقراطي".

كما سبق أن هدد ترامب بترحيل ممداني، المولود في أوغندا وحصل على الجنسية الأميركية كما سبق، وهدد بسحب التمويل الفدرالي من مدينة نيويورك.

رمز للمقاومة ضد ترامب

وانتقل ممداني من عضو مجلس نواب مغمور إلى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي ورمز للمقاومة ضد ترامب خلال حملته الانتخابية لرئاسة البلدية.

واعتمد ممداني في حملته على مجموعة من السياسات التقدمية ورسالة واضحة في معارضتها للأجندة "العدوانية" المناهضة للهجرة التي أطلقها ترامب في ولايته الثانية في البيت الأبيض.

واستقطب الشاب (34 عامًا) شريحة واسعة من سكان نيويورك، وهزم أحد أهم رموزها السياسية، الحاكم السابق أندرو كومو، بفارق يقارب 9 نقاط مئوية.

وفي خطاب فوزه ليلة الانتخابات، قال ممداني إنه يريد من نيويورك أن تظهر للبلاد كيفية هزيمة الرئيس.

ولكن في اليوم التالي، في أثناء حديثه عن خططه "لتحصين نيويورك ضد ترامب" بمجرد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، قال العمدة الجديد أيضًا إنه مستعد للعمل مع أي شخص، بما في ذلك الرئيس إن كان ذلك سيساعد سكان نيويورك.