16 قتيلا وعشرات آلاف النازحين في إعصار بفيتنام

أخبار|بيئة ومناخ|فيتنام

People (L) wade through floodwaters near inundated vehicles in Nha Trang, Vietnam's coastal province of Khanh Hoa on November 20, 2025.
المياه غمرت أجزاء واسعة من مدينة نهاترانغ الساحلية ومدينة كوي نون حيث ارتفع منسوب مياهها أكثر من مترين (الفرنسية)
Published On 20/11/2025
آخر تحديث: 15:04 (توقيت مكة)

لقي 16 شخصا في فيتنام مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة أحدثتها أمطار غزيرة استمرت أسابيع، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء والبحث عن مفقودين.

وقالت وزارة البيئة، في بيانها، اليوم الخميس، إن الأمطار المتواصلة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى غمر عشرات الآلاف من المنازل بالمياه وقطع طرق رئيسية جراء الانهيارات.

وأضافت الوزارة أن 16 شخصا على الأقل قضوا منذ آخر الأسبوع، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 5 مفقودين.

وأوضحت السلطات المحلية، أن الأمطار العنيفة أسفرت عن غرق نحو 43 ألف منزل، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم.

كما أفادت السلطات، أن سائق شاحنة جرفته المياه حين كان يحاول عبور سد غمرته الفيضانات وسط البلاد.

وغمرت المياه أجزاء واسعة من مدينة نهاترانغ الساحلية ومدينة كوي نون التي ارتفع منسوب المياه فيها أكثر من مترين.

This photo taken and released by Vietnam News Agency (VNA) on November 17, 2025 shows vehicles stuck on a damaged road following landslides triggered by heavy rain, near the location where a passenger bus was submerged by falling soil and rock on Khanh Le Pass in Khanh Hoa province.
وزارة البيئة: الفيضانات غمرت عشرات آلاف المنازل وقطعت طرقا رئيسية (الفرنسية)

تحذير من استمرار الفيضانات

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية إرسالها مروحيات لإنقاذ العالقين في المناطق الجبلية التي سجّلت ما يصل إلى 600 ملم من الأمطار خلال أيام قليلة، في وقت تنقّل رجال الإنقاذ بالمراكب بين المنازل لإخراج السكان المحاصرين.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار بغزارة، محذرا من مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ونظرا لساحلها الطويل المواجه لبحر جنوب الصين، فإن فيتنام معرضة للأعاصير التي غالبا ما تتشكل شرق الفلبين.

وعزا العلماء اشتداد هذه الظواهر في البلاد إلى تغير في المناخ، مؤكدين أن الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر قسوة وأعلى وتيرة، لأن المحيطات الأكثر دفئا تزيد العواصف الاستوائية قوة، مما يؤدي إلى رياح أكثر كثافة وهطول أمطار غزيرة.

المصدر: الفرنسية

