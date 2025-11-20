16 قتيلا وعشرات آلاف النازحين في إعصار بفيتنام

لقي 16 شخصا في فيتنام مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة أحدثتها أمطار غزيرة استمرت أسابيع، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء والبحث عن مفقودين.

وقالت وزارة البيئة، في بيانها، اليوم الخميس، إن الأمطار المتواصلة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى غمر عشرات الآلاف من المنازل بالمياه وقطع طرق رئيسية جراء الانهيارات.

وأضافت الوزارة أن 16 شخصا على الأقل قضوا منذ آخر الأسبوع، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 5 مفقودين.

وأوضحت السلطات المحلية، أن الأمطار العنيفة أسفرت عن غرق نحو 43 ألف منزل، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم.

كما أفادت السلطات، أن سائق شاحنة جرفته المياه حين كان يحاول عبور سد غمرته الفيضانات وسط البلاد.

وغمرت المياه أجزاء واسعة من مدينة نهاترانغ الساحلية ومدينة كوي نون التي ارتفع منسوب المياه فيها أكثر من مترين.

تحذير من استمرار الفيضانات

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية إرسالها مروحيات لإنقاذ العالقين في المناطق الجبلية التي سجّلت ما يصل إلى 600 ملم من الأمطار خلال أيام قليلة، في وقت تنقّل رجال الإنقاذ بالمراكب بين المنازل لإخراج السكان المحاصرين.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار بغزارة، محذرا من مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ونظرا لساحلها الطويل المواجه لبحر جنوب الصين، فإن فيتنام معرضة للأعاصير التي غالبا ما تتشكل شرق الفلبين.

وعزا العلماء اشتداد هذه الظواهر في البلاد إلى تغير في المناخ، مؤكدين أن الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر قسوة وأعلى وتيرة، لأن المحيطات الأكثر دفئا تزيد العواصف الاستوائية قوة، مما يؤدي إلى رياح أكثر كثافة وهطول أمطار غزيرة.