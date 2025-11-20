يونيسيف تنقل معظم موظفيها من جنيف ونيويورك بعد خفض التمويل

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وقت متأخر -أمس الأربعاء- إن غالبية موظفيها في جنيف ونيويورك سيُنقلون إلى مواقع أقل تكلفة، إذ تواجه المنظمة خفضا في التمويل بنسبة 20% بسبب التخفيضات العالمية في المساعدات الخارجية.

وذكرت يونيسيف في بيان أنها ستنقل 70% على الأقل من موظفيها في المدينتين إلى مراكز عمل أقل تكلفة لخفض التكاليف.

وذكرت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية أمس أن نحو 300 وظيفة قد يجري نقلها من مكتب يونيسيف الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى في جنيف.

وشرحت يونيسيف خططها لنقل الوظائف من جنيف ونيويورك، التي لا تزال مقرها العالمي، إلى روما وبودابست وفلورنسا وإسطنبول وبروكسل وبلنسية.

ولم تؤكد المنظمة ولا وزارة الخارجية السويسرية لرويترز عدد الموظفين الذين سيُنقلون أو المكان الذي سيُنقلون إليه، ولكن وزارة الخارجية السويسرية قالت إن حوالي 100 وظيفة ستبقى في جنيف، وذكرت يونيسيف أن هذه الوظائف ستكون للدعم والتنسيق على المستوى العالمي.

وقال مصدر حكومي إيطالي إن وظائف ستُنقل إلى روما، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتواجه وكالات الأمم المتحدة تخفيضات كبيرة وإصلاحات هيكلية في أعقاب تقليص الولايات المتحدة والمانحين الأوروبيين الرئيسيين الإنفاق على المساعدات الخارجية إلى حد كبير.

وتتوقع يونيسيف انخفاضا في دخلها بنسبة 20% على مدى السنوات الأربع المقبلة مقارنة بمستويات 2024، مما أدى إلى خفض بلغ 25% في ميزانيات المقر الرئيسي والميزانيات الإقليمية ونقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة.

وفي مايو/أيار، قالت يونيسيف إنها ستدمج مكاتبها الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب إقليمي واحد مقره في عمّان بالأردن.

وعمليات نقل وظائف اليونيسيف هي الأحدث في سلسلة من التخفيضات وعمليات إعادة الهيكلة لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن قوتها العاملة ستتقلص بنحو الربع، أو أكثر من ألفي موظف، بحلول منتصف العام المقبل.

وتدرس منظمة العمل الدولية إلغاء ما يصل إلى 295 وظيفة ونقل العشرات من الموظفين إلى مدن مثل تورينو لأنها تواجه مشكلات شائكة في التدفقات النقدية.