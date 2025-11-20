هجوم روسي كبير على غرب أوكرانيا وأوروبا تربط نجاح أي اتفاق سلام بمشاركتها

شنّت الطائرات الروسية هجوما جويا واسعا على عدة مواقع غرب أوكرانيا ليلًا، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وعشرات الجرحى، فيما رأى مسؤولون أوروبيون بارزون أن نجاح أي خطة سلام بين كييف وموسكو يتطلب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 476 طائرة مسيّرة هجومية، و48 صاروخاً، على أهداف أوكرانية.

وأصاب أحد الصواريخ الروسية مجمعا سكنيا في تيرنوبيل، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الركام.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل أن 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين جراء الضربة الروسية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ عملت طوال الليل في تيرنوبيل ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

من جهته قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو= إن الهجوم الضخم على مدينة تيرنوبل غربي أوكرانيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين. وكانت خدمة الطوارئ الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن بين الجرحى 18 طفلًا.

وأشار كليمينكو، مساء الأربعاء، إلى أن عائلات كاملة ما زالت مفقودة، قائلاً إن السلطات لا تملك وسيلة للتواصل مع 25 شخصًا، وإنه "في بعض الحالات لا يوجد أحد لتقديم بلاغ".

خطة إنهاء الحرب

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل آخر التطورات في أوكرانيا بعد الكشف عن خطة أميركية لإنهاء الحرب، في حين ارتفع عدد قتلى القصف الروسي على غرب أوكرانيا، أمس الأربعاء، إلى ما لا يقل عن 26 شخصا، في واحدة من أسوأ الضربات الروسية على غرب أوكرانيا.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الاحتياجات الأكثر إلحاحا لكييف.

وشدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس على أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين، ردا على سؤال عن خطة السلام الأميركية التي تدعو كييف إلى القبول بالتنازل عن أراض وخفض عديد جيشها إلى النصف.

وقالت كالاس في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل "لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصوله لحضور الاجتماع أن "السلام لا يمكن أن يعني الاستسلام". وشدد على أن "الأوكرانيين سيرفضون دائما أي شكل من أشكال الاستسلام"، مؤكدا حرص الأوروبيين على مبدأ السلام "العادل" و"الدائم".

وأضاف "نريد سلاما دائما يقترن بالضمانات اللازمة لمنع أي عدوان إضافي من جانب روسيا بقيادة فلاديمير بوتين".

وأوضح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أهمية موافقة أوكرانيا على أي خطة لتحقيق السلام مع روسيا داعيا للتوصل لإنهاء الحرب.

ورأى مسؤول أوكراني كبير طلب عدم نشر عدم اسمه في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الخطة الأميركية الجديدة تلحظ الشروط التي سبق أن طرحتها روسيا، وهي مطالب اعتبرتها السلطات الأوكرانية بمثابة استسلام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أوكراني أن مسودة الاقتراح تنص على "الاعتراف بشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى سيطرت عليها روسيا" و"خفض عديد الجيش إلى 400 ألف جندي".

وكان الكرملين رفض الأربعاء التعليق على تقارير نشرها موقع "أكسيوس" الأميركي تشير إلى أن واشنطن وموسكو تعدّان وسط أجواء من التكتم خطة سلام لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

ورغم عقد جولات مفاوضات كثيرة بين روسيا وأوكرانيا هذا العام في إسطنبول، لا تزال مواقف الطرفين متعارضة تماما بشأن شروط السلام، وإقرار وقف إطلاق النار، أو حتى عقد لقاء بين رئيسيهما.

وتطالب روسيا التي تسيطر على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، أوكرانيا بالتنازل عن خمس مناطق والتخلي عن مشروعها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في حين ترفض كييف هذه المطالب، وتدعو إلى نشر قوات غربية في الأراضي المتبقية تحت سيطرتها، وهي فكرة تعتبرها روسيا غير مقبولة.