صحيفة إسرائيلية: بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمارس ضغوطا على الإدارة الأميركية للحصول على تعهد واضح وملزم يقضي بإطلاق مفاوضات تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن بن سلمان أبلغ الجانب الأميركي، عقب لقائه الرئيس دونالد ترامب، أنه يتوقع ضمانا رسميا من واشنطن ببدء مفاوضات جدية بشأن دولة فلسطينية، على أن تُختتم خلال 5 سنوات كحد أقصى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسألة تُعد محورا أساسيا في مباحثات التطبيع المحتملة بين السعودية وإسرائيل، إذ تشترط الرياض توفير مسار واضح يضمن حل الدولتين قبل المضي نحو أي اتفاق.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من السعودية أو الولايات المتحدة بشأن ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

التطبيع مرتبط بحل الدولتين

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال بن سلمان إن المملكة "ترغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام"، لكن في إطار يضمن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويفتح الطريق أمام حل الدولتين.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن تصريحات ترامب وبن سلمان بدت ظاهريا وكأنها تشير إلى توجه واضح نحو دولة فلسطينية، لكنّ مسؤولين إسرائيليين قللوا من دلالتها، معتبرين أنها لا تمثل التزاما رسميا.

كما أكدت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت مرارا رفضها لإقامة دولة فلسطينية، بينما قد يجعل ضمان أميركي رسمي "الرؤية السعودية أكثر واقعية"، وفق تعبيرها.