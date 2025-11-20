ديمقراطيون يدعون الجيش الأميركي لعصيان ترامب

ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بدعوة وجهها ستة مشرعين ديمقراطيين إلى الجيش الأميركي وعناصر الاستخبارات لرفض ما وصفوها "بأوامر غير قانونية" صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان ديمقراطيون من مجلسي الشيوخ والنواب لديهم خلفيات عسكرية واستخباراتية، نشروا الثلاثاء مقطع فيديو على منصة إكس قالوا فيه إن "هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأميركيين".

وقال المشرعون وبينهم السيناتور مارك كيلي العنصر السابق في البحرية الأميركية ورائد الفضاء في "ناسا"، والسيناتورة إليسا سلوتكين التي خدمت في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في العراق، "اليوم المخاطر على دستورنا لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا". وأكدوا "يمكنكم (عناصر الجيش والاستخبارات) رفض الأوامر غير القانونية".

ولم يحددوا الأوامر المعنية بهذه الدعوة، غير أن إدارة ترامب تعرضت لانتقادات شديدة لاستخدامها القوات الأميركية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.

اتهام بالتطرف

ورد ستيفن ميلر مساعد كبير موظفي البيت الأبيض أن "بعض كبار الديمقراطيين يدعون السي آي إيه وضباطا في الجيش صراحة إلى التمرد على قائدهم العام. لا تستهينوا بمدى التطرف الخطير الذي وصل إليه الحزب الديمقراطي".

كذلك ندد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بالفيديو معتبرا أن الديمقراطيين المشاركين فيها يعانون من "متلازمة الهوس بترامب من المرحلة الرابعة"، وهي عبارة يستخدمها اليمين ليسخر من معارضي الرئيس.

وأمر الرئيس الجمهوري بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن التي يحكمها ديمقراطيون من بينها لوس أنجلوس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.

كما نفذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة حوالي 20 ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادي استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات دون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

وطعن خبراء في قانونية هذه الضربات، معتبرين أنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".