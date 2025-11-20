حماس: الاحتلال يزيح "الخط الأصفر" بغزة في خرق فاضح للاتفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس إن الاحتلال يرتكب خرقا فاضحا بعمله المستمر على إزاحة الخط الأصفر بشكل يومي باتجاه الغرب وما يصاحب ذلك من نزوح جماعي للفلسطينيين.

وأضافت الحركة -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أن هذا التغيير على الخط الأصفر يخالف الخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف الحرب.

ودعت حماس الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات فورا.

والخط الأصفر هو الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي بيان حماس بعد موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة العشرات بذريعة إطلاق نار باتجاه قوة إسرائيلية وراء الخط الأصفر، وهو ما نفته الحركة.

تغيير العلامات

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتغيير أماكن العلامات الصفراء ووسّع المنطقة التي يسيطر عليها شرقي مدينة غزة إلى 300 متر في حيي الشجاعية والتفاح.

وأضاف أنه رصد نحو 400 خرق إسرائيلي أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وطالب الإعلام الحكومي الوسطاء والضامنين للاتفاق بالتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء كفير تعمل في منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، وتنفذ مهمات دفاعية وتعمل على تطهير المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن تلك القوات تعمل لتدمير ما وصفها ببنى تحتية إرهابية تستخدمها التنظيمات للعمل ضد الجنود هناك، وادعى أنها عثرت على منصة إطلاق تحتوي على 4 صواريخ موجهة نحو إسرائيل، وعلى وسائل قتالية وعبوات ناسفة وبنادق وقنابل يدوية وبزات عسكرية.