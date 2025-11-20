حقيقة فيديو أول غواصة يابانية الصنع بعد الحرب العالمية الثانية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، تداولا واسعا لمقطع فيديو قيل إنه يظهر مراسم تدشين غواصة يابانية جديدة، ادعى ناشروه أنها أول غواصة محلية الصنع تطلقها اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويظهر الفيديو لحظة إنزال غواصة ضخمة إلى المياه للمرة الأولى، وسط أجواء احتفالية كبيرة شهدها عدد كبير من المسؤولين والمواطنين، حيث تعالت أصوات الصفارات خلال التدشين.

كما يظهر على جسم الغواصة التي حملت الرقم 516 عدد من البحارة على متنها لحظة خروجها من رصيف بناء السفن.

وأثار الفيديو اهتماما كبيرا على مستوى منصات التواصل في أنحاء العالم، بعد أن جرى تداوله بتعليقات متعددة منها اللغات العربية والإنجليزية والروسية.

اليابان تطلق اول غواصة من صنعها من بعد الحرب العالمية الثانية .. ياساتر يالهيبة 😍 pic.twitter.com/UciOpziKX7 — ثامر الغالي (@mr_thamer) November 17, 2025

وتفاعلت حسابات كثيرة مع الفيديو وحقق ملايين المشاهدات، وسط موجة من التساؤلات عن مدى صحة الادعاء المتداول، وقدرة طوكيو على إعادة إحياء أسطولها البحري بعد خسارتها في الحرب العالمية الثانية.

Япония спустила на воду свою первую подводную лодку со времен Второй мировой войны. pic.twitter.com/ODlVqo9AWm — распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 17, 2025

ورأت حسابات أخرى أن اليابان قادرة على أن تصبح قوة عظمى عالمية تنافس الصين والولايات المتحدة بسهولة لما تمتلكه من تنقية البلوتونيوم لمحطات الطاقة النووية لديها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة نووية.

Japan could be a world superpower that could rival China and the US so easily. They can refine plutonium already for their nuclear power plants which could be converted into nuclear weapons with ease. In a span of months Japan could remilitarize. — Mitch Russell (@MitchRussell7) November 18, 2025

الحقيقة

ورصد فريق "الجزيرة تحقق" تساؤلات عن مدى صحة الادعاء المتداول مع الفيديو، إذ أجرى فريقنا عملية بحث عكسي ومعمق حول هوية الغواصة ليتبين أنه غير صحيح.

وأظهرت نتائج البحث أن الفيديو قديم ويعود إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحفل تدشين الغواصة الرابعة من فئة "تايغي" (Taigei) والتي تحمل اسم "رايغي" (Raigei) من إنتاج شركة "كاواساكي" (kawasaki) للصناعات الثقيلة المحدودة.

ووفق الموقع الإلكتروني لشركة "كاواساكي"، فإنها سلمت الغواصة "رايغي" -التي تعني في اللغة اليابانية حوت الرعد- إلى وزارة الدفاع اليابانية في 6 مارس/آذار الماضي، مؤكدة أن إطلاق الغواصة في المياه كان في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت "كاواساكي" في بيانها آنذاك إن "رايغي" تعد الرابعة من فئة "تايغي"، والغواصة 31 التي بُنيت في حوض بناء السفن في مدينة كوبي بمحافظة هيوغو بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك ينفي صحة الادعاء المتداول.

وتحمل الغواصة الرمز التعريفي (JS SS‑516) ودخلت الخدمة رسميا ضمن القوات البحرية اليابانية في مارس/آذار الماضي، حيث يبلغ عدد طاقمها نحو 70 فردا، ويبلغ طولها الإجمالي 84 مترا، وعرضها 9.1 أمتار، وغاطسها 10.4 أمتار.

وتعد أول غواصة أنتجتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تحمل اسم "أوياشيو" (Oyashio) ودشنت في 25 مايو/أيار 1959 من شركة "كاواساكي" أيضا، وتعاقب بعدها إنتاج العديد من الفئات الأخرى، أبرزها تايغي وسوريو وأوياشيو التي تعد جزءا من الأسطول البحري الياباني حاليا.