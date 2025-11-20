أخبار|تفنيدات|اليابان

حقيقة فيديو أول غواصة يابانية الصنع بعد الحرب العالمية الثانية

احتفالية إنزال الغواصة رايغي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (وسائل إعلام يابانية)
احتفالية إنزال الغواصة رايغي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (وسائل إعلام يابانية)

حياة علي

Published On 20/11/2025
آخر تحديث: 11:25 (توقيت مكة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، تداولا واسعا لمقطع فيديو قيل إنه يظهر مراسم تدشين غواصة يابانية جديدة، ادعى ناشروه أنها أول غواصة محلية الصنع تطلقها اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويظهر الفيديو لحظة إنزال غواصة ضخمة إلى المياه للمرة الأولى، وسط أجواء احتفالية كبيرة شهدها عدد كبير من المسؤولين والمواطنين، حيث تعالت أصوات الصفارات خلال التدشين.

كما يظهر على جسم الغواصة التي حملت الرقم 516 عدد من البحارة على متنها لحظة خروجها من رصيف بناء السفن.

وأثار الفيديو اهتماما كبيرا على مستوى منصات التواصل في أنحاء العالم، بعد أن جرى تداوله بتعليقات متعددة منها اللغات العربية والإنجليزية والروسية.

وتفاعلت حسابات كثيرة مع الفيديو وحقق ملايين المشاهدات، وسط موجة من التساؤلات عن مدى صحة الادعاء المتداول، وقدرة طوكيو على إعادة إحياء أسطولها البحري بعد خسارتها في الحرب العالمية الثانية.

ورأت حسابات أخرى أن اليابان قادرة على أن تصبح قوة عظمى عالمية تنافس الصين والولايات المتحدة بسهولة لما تمتلكه من تنقية البلوتونيوم لمحطات الطاقة النووية لديها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة نووية.

الحقيقة

ورصد فريق "الجزيرة تحقق" تساؤلات عن مدى صحة الادعاء المتداول مع الفيديو، إذ أجرى فريقنا عملية بحث عكسي ومعمق حول هوية الغواصة ليتبين أنه غير صحيح.

وأظهرت نتائج البحث أن الفيديو قديم ويعود إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحفل تدشين الغواصة الرابعة من فئة "تايغي" (Taigei) والتي تحمل اسم "رايغي" (Raigei) من إنتاج شركة "كاواساكي" (kawasaki) للصناعات الثقيلة المحدودة.

ووفق الموقع الإلكتروني لشركة "كاواساكي"، فإنها سلمت الغواصة "رايغي" -التي تعني في اللغة اليابانية حوت الرعد- إلى وزارة الدفاع اليابانية في 6 مارس/آذار الماضي، مؤكدة أن إطلاق الغواصة في المياه كان في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت "كاواساكي" في بيانها آنذاك إن "رايغي" تعد الرابعة من فئة "تايغي"، والغواصة 31 التي بُنيت في حوض بناء السفن في مدينة كوبي بمحافظة هيوغو بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك ينفي صحة الادعاء المتداول.

وتحمل الغواصة الرمز التعريفي (JS SS‑516) ودخلت الخدمة رسميا ضمن القوات البحرية اليابانية في مارس/آذار الماضي، حيث يبلغ عدد طاقمها نحو 70 فردا، ويبلغ طولها الإجمالي 84 مترا، وعرضها 9.1 أمتار، وغاطسها 10.4 أمتار.

وتعد أول غواصة أنتجتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تحمل اسم "أوياشيو" (Oyashio) ودشنت في 25 مايو/أيار 1959 من شركة "كاواساكي" أيضا، وتعاقب بعدها إنتاج العديد من الفئات الأخرى، أبرزها تايغي وسوريو وأوياشيو التي تعد جزءا من الأسطول البحري الياباني حاليا.

تدشين الغواصة اليابانية أوياشيو عام 1959
تدشين الغواصة اليابانية أوياشيو عام 1959
المصدر: الجزيرة

