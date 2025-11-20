توقيف ضابط من النظام السوري المخلوع بتهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة"

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس توقيف ضابط سابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بتهمة تورطه في ارتكاب "انتهاكات جسيمة" بحق سوريين في محافظات عدة.

وقال بيان لقائد الأمن الداخلي في محافظة حماة ملهم الشنتوت إن مديرية الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أيمن أحمد ملاش الذي كان يشغل رتبة ملازم في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع.

وأكد الشنتوت أن ملاش "متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظات عدة"، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد متابعة وتحليل دقيق لمقاطع مصورة تُظهر تعرّض مواطنين للتعذيب على يد عناصر النظام السابق أثناء اقتحام مدينة دوما بريف دمشق (جنوب).

ولفت البيان إلى أن ملاش اعترف بما نُسب إليه من اعتداءات على المواطنين، والتي شملت الضرب والتعذيب، وإجبار بعضهم على القيام بأعمال تنتهك كرامتهم.

وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011-2024)، سعيا منها لتحقيق العدالة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة، مما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكم هذه العائلة عيدا وطنيا في البلاد.