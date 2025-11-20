تبادل جثث بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا ترفض خطة سلام أميركية

قال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا وروسيا نفذتا عملية تبادل جديدة لجثث جنود قتلى، في حين رفضت دول أوروبية خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة.

فقد أعلن مركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية -عبر تطبيق تليغرام- أنه أُعيد إلى البلاد ألف جثمان، وقال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين.

وأضاف المركز أن محققين وخبراء من وزارة الداخلية سيجرون قريبا عمليات التعرف على هويات الجثث.

ومن جانب آخر، نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر لم تكشف عنه القول إن موسكو استعادت 30 جثة.

يُذكر أن تبادل جثث الجنود القتلى بين روسيا وأوكرانيا تم الاتفاق عليه خلال الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول بين البلدين والتي عقدت يوم 2 يونيو/حزيران الماضي.

وأسفرت تلك الجولة عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.

ونفذ الجانبان سلسلة من عمليات تبادل الجثث بالإضافة إلى تبادل أسرى أحياء منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022.

وتعود آخر عملية تسلم جثث إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وشملت ألف جثة أيضا.

وبذلك تكون أوكرانيا تسلمت من روسيا أكثر من 15 ألف جثة منذ مطلع العام. وفي المقابل، أعادت أوكرانيا إلى روسيا مئات الجثث خلال الفترة ذاتها.

أوروبا ترفض خطة أميركية

غير أن محادثات السلام لا تزال متعثرة، ولم يلتق مفاوضو الجانبين وجها لوجه منذ لقاء في 23 يوليو/تموز في إسطنبول لم يتحدثوا فيه سوى 40 دقيقة.

ورفضت دول أوروبية اليوم خطة سلام لأوكرانيا تدعمها الولايات المتحدة، أفادت مصادر بأنها ستلزم أوكرانيا بالتخلي عن مزيد من الأراضي ونزع سلاحها جزئيا، وهي شروط لطالما اعتبرها حلفاء كييف بمثابة استسلام.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل "لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصوله لحضور الاجتماع أن "السلام لا يمكن أن يعني الاستسلام".

وشدد على أن الأوكرانيين "سيرفضون دائما أي شكل من أشكال الاستسلام" مؤكدا حرص الأوروبيين على مبدأ "السلام العادل والدائم".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني كبير -طلب عدم نشر عدم اسمه- أن الخطة الأميركية الجديدة تضع في الاعتبار الشروط التي سبق أن طرحتها روسيا، وهي مطالب اعتبرتها السلطات الأوكرانية بمثابة استسلام.

وفي المقابل، قال الكرملين إن أي خطة لإحلال السلام في أوكرانيا يجب أن تقضي على الأسباب الجذرية للصراع.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه على الرغم من وجود اتصالات مع الولايات المتحدة، لا توجد حاليا مفاوضات معها بشأن خطة كهذه.

تطورات عسكرية

وفي التطورات العسكرية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد يوم على ضربة روسية على مدينة تيرنوبل (غرب البلاد) أوقعت 26 قتيلا بينهم 3 أطفال وأكثر من 90 جريحا.

وأصاب صاروخ مجمعا سكنيا في تيرنوبل أمس متسببا بإحدى الضربات الحصيلة الأعلى منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بين الركام.

ومن جهة ثانية، قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 400 ألف مستهلك أوكراني بحلول منتصف اليوم، في أعقاب أحدث هجوم روسي واسع النطاق على مناطق غرب البلاد.

وأدى الهجوم إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة النووية الأوكرانية.

وفي ذات السياق، نقلت وكالات أنباء روسية اليوم عن وزارة الدفاع قولها إن قواتها أسقطت 4 صواريخ من طراز "ستورم شادو".