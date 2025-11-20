بالصور.. أطفال يدفعون ثمن الحروب

يحلّ اليوم العالمي للطفل هذا العام بينما يعيش ملايين الأطفال في مناطق النزاعات واحدة من أقسى المراحل في التاريخ الحديث، إذ يتصدّر قطاع غزة والسودان وسوريا واليمن قوائم الانتهاكات، وسط غياب شبه تام للحماية وازدياد في أعداد الضحايا والأيتام والنازحين.

وتذكّر اليونيسيف في اليوم العالمي للطفل، أن ملايين الصغار لا يعيشون طفولة حقيقية، بل نضالا يوميا من أجل أبسط حقوقهم: مياه نظيفة، مأوى آمن، تغذية كافية وصرف صحي.

وتشير أحدث بيانات من تقرير "حالة أطفال العالم 2025" إلى أن أكثر من 417 مليون طفل في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل محرومون من اثنين على الأقل من الضروريات الحيوية.

ويواجه أطفال غزة وضعا غير مسبوق، بعدما دفعت الحرب الإسرائيلية آلاف الصغار إلى النزوح وفقدان أحد الوالدين أو كليهما، بينما تشير تقارير أممية إلى مستويات قياسية من سوء التغذية، وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بالصدمات النفسية جرّاء الحرب والدمار والحصار.

ويأتي اليوم العالمي للطفل في غزة كذكرى مؤلمة لا يحتفل بها السكان، بل يستعيدون فيها صور الضحايا الذين قضوا تحت القصف أو أثناء محاولات الوصول إلى المساعدات.

وفي السودان، تتحدث تقارير الأمم المتحدة عن واحدة من أسرع أزمات النزوح نموا في العالم، حيث يُجبر الأطفال على قطع مئات الكيلومترات مشيا مع عائلاتهم هربا من القتال، بينما يعانون سوء التغذية والأمراض وغياب التعليم.

ويحتل السودان صدارة الدول التي تفاقمت فيها الانتهاكات ضد الأطفال خلال العامين الأخيرين، مع انقطاع معظم الخدمات الأساسية في مناطق واسعة.

وفي اليمن، تستمر معاناة الأطفال مع سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي وتراجع إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والمدرسية، إذ تصنّف المنظمات الدولية وضع الطفولة هناك بأنه من الأسوأ عالميا. ويعيش معظم الأطفال في مناطق لا تتوفر فيها مياه نظيفة أو خدمات صحية، بينما تتزايد حالات وفيات الأطفال بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

أما في سوريا، فلا يزال آلاف الأطفال يعملون في بيئات خطرة بعد سنوات من الحرب والنزوح، وسط انتشار للتسرب المدرسي وتراجع للوضع الصحي والتعليمي. وتبرز شهادات الأطفال العاملين في مواقع جمع القمامة أو في الورش الصغيرة كصورة موجعة لانهيار منظومات الحماية، في حين تتزايد أعداد الأيتام والأطفال الذين يعيشون دون تعليم أو رعاية مناسبة.

وفي هذا اليوم العالمي للطفل، تتقاطع حكايات غزة وسوريا والسودان واليمن عند نقطة واحدة: أطفال يواجهون الحرب والجوع والنزوح بدل التعليم والحماية، ووعود دولية لم تتحول بعد إلى واقع يضمن حقهم في الحياة الكريمة.

وبينما تستمر النداءات المطالبة بحماية الأطفال، تبقى الصورة على الأرض معلّقة بين الأمل والإهمال، في انتظار لحظة يكتب فيها هؤلاء الأطفال مستقبلا مختلفا عن حاضر أثقلته المآسي.