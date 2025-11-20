الموساد يزعم كشف خلية مسلحة لحماس في أوروبا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن كشف بنية تحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أوروبا، عقب تحقيقات موسعة قادها "جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بالتعاون مع أجهزة للاستخبارات وإنفاذ القانون في دول أوروبية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن التحقيق الذي قاده الموساد وأسهمت فيه أجهزة استخبارات في النمسا وألمانيا ودول أخرى، كشف ما وصفه بـ"بنية تحتية كانت معدّة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية فور صدور الأوامر".

وأضاف البيان أن العمليات المشتركة أسفرت عن اعتقال "عناصر إرهابية وضبط مخابئ أسلحة، بينها مسدسات وعبوات متفجرة".

كما أضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مديرية أمن الدولة والاستخبارات في العاصمة النمساوية فيينا نفذت عملية أمنية خاصة، في سبتمبر/أيلول الماضي، تم العثور فيها على مخبأ يحتوي على مسدسات وعبوات متفجرة.

وزعم التحقيق أن الأسلحة المضبوطة في فيينا تعود لنجل أحد قادة حماس في غزة.

كما أشار إلى أن السلطات الألمانية أوقفت قياديا في حماس في نوفمبر/تشرين الثاني، تشتبه إسرائيل في ارتباطه بالشبكة التي تقول إنه جرى تفكيكها.

وأكد الموساد أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود دولية متصاعدة لمواجهة تهديد حماس، تشمل إجراءات قانونية ودبلوماسية.