الحكم مجددا بالسجن 37 عاما على محتال خفف عنه ترامب العقوبة سابقا

أصدر القضاء الفدرالي في الولايات المتحدة حكما بالسجن 37 عاما على رجل يُدعى إلياهو ونشتاين (51 عاما) في قضية احتيال جديدة له، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد خفف عنه عقوبة سابقة عام 2021.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن قاضيا فدراليا أمر أن يسدّد المحتال -الذي يعد مناصرا لترامب- أكثر من 44 مليون دولار فورا.

وفي مارس/آذار الماضي، أدين ونشتاين بالاحتيال على مجموعة من المستثمرين بمبلغ 35 مليون دولار، وذلك بعد إقناعهم بأن أموالهم ستستخدم في شراء معدات طبية ومساعدات إغاثية متوجهة إلى أوكرانيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ونشتاين في محكمة فدرالية بتهم احتيال على المستثمرين، إذ كانت القضية الأولى مرتبطة بمخطط "بونزي" عقاري، أما الثانية فنتجت عن عمليات احتيال إضافية ارتكبها في أثناء إطلاق سراحه بانتظار المحاكمة.

وفي هاتين القضيتين -اللتين بلغت خسائرهما الإجمالية للمستثمرين نحو 230 مليون دولار- صدر حكم بالسجن 24 عاما على ونشتاين، غير أن ترامب يوم 19 يناير/كانون الثاني 2021، قبل يوم واحد من مغادرته منصبه في ولايته الأولى، خفّف عنه العقوبة إلى الفترة التي قضاها في المعتقل.

وأشار المدعون إلى أن ونشتاين -بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه- بدأ في تدبير مخطط الاحتيال الجديد الذي حكم عليه بسببه الأسبوع الماضي.