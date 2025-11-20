أخبار|شفافية|الولايات المتحدة الأميركية

الحكم مجددا بالسجن 37 عاما على محتال خفف عنه ترامب العقوبة سابقا

المصدر: حساب Thomas R. Carey على إكس الرابط: https://x.com/TRC288/status/1681777750112182274?s=20 Thomas R. Carey 🦅 🇺🇦🌻 @TRC288 Eliyahu Weinstein is the man who had a 24-year sentence commuted by Trump. Weinstein was arrested again on charges he defrauded investors by making false promises involving humanitarian supplies destined for Ukraine. He conspired to defraud 150 investors of more than $35 million.
ونشتاين أدين سابقا بقضيتي احتيال تبلغ قيمتهما أكثر من 230 مليون دولار (مواقع التواصل)
Published On 20/11/2025
|
آخر تحديث: 15:45 (توقيت مكة)

حفظ

أصدر القضاء الفدرالي في الولايات المتحدة حكما بالسجن 37 عاما على رجل يُدعى إلياهو ونشتاين (51 عاما) في قضية احتيال جديدة له، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد خفف عنه عقوبة سابقة عام 2021.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن قاضيا فدراليا أمر أن يسدّد المحتال -الذي يعد مناصرا لترامب- أكثر من 44 مليون دولار فورا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي مارس/آذار الماضي، أدين ونشتاين بالاحتيال على مجموعة من المستثمرين بمبلغ 35 مليون دولار، وذلك بعد إقناعهم بأن أموالهم ستستخدم في شراء معدات طبية ومساعدات إغاثية متوجهة إلى أوكرانيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ونشتاين في محكمة فدرالية بتهم احتيال على المستثمرين، إذ كانت القضية الأولى مرتبطة بمخطط "بونزي" عقاري، أما الثانية فنتجت عن عمليات احتيال إضافية ارتكبها في أثناء إطلاق سراحه بانتظار المحاكمة.

وفي هاتين القضيتين -اللتين بلغت خسائرهما الإجمالية للمستثمرين نحو 230 مليون دولار- صدر حكم بالسجن 24 عاما على ونشتاين، غير أن ترامب يوم 19 يناير/كانون الثاني 2021، قبل يوم واحد من مغادرته منصبه في ولايته الأولى، خفّف عنه العقوبة إلى الفترة التي قضاها في المعتقل.

وأشار المدعون إلى أن ونشتاين -بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه- بدأ في تدبير مخطط الاحتيال الجديد الذي حكم عليه بسببه الأسبوع الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس

إعلان