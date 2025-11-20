الأرجنتين.. لجنة برلمانية تتهم الرئيس خافيير ميلي بالاحتيال

نشرت لجنة تحقيق في الكونغرس الأرجنتيني تقريرا خلص إلى أن الرئيس خافيير ميلي ارتكب احتيالا مزعوما، بعد أن روّج في وقت سابق من هذا العام لعملة مشفّرة انهارت قيمتها بعد وقت قصير من الإعلان عنها.

وقالت اللجنة التي يترأسها أعضاء من أحزاب المعارضة إن الوقائع التي تم تحليلها يمكن أن تتوافق مع احتيال مزعوم، وحمّلت الرئيس ميلي وشقيقته ومساعدته الأولى، كارينا ميلي، المسؤولية السياسية عن خسائر المستثمرين.

وخسر المستثمرون مئات الملايين من الدولارات استثمروها في العملة الرقمية "ليبرا" بعدما روّج لها الرئيس خافيير ميلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين ليبرا".

وعندما انهارت "ليبرا" بعد ارتفاعها الكبير في غضون يوم واحد فقط، زعم الرئيس ميلي أنه لم يكن يعرف تفاصيل المشروع، لكن منتقديه يقولون إنه قام بالترويج لها وساهم في خسارة المستثمرين.

ومنذ لك الحين، قدّم عشرات الأشخاص شكاوى قضائية ضد ميلي والجهات المشاركة في مشروع "ليبرا"، وتم لاحقا توحيد هذه القضايا أمام القضاء للتحقيق فيها.

وفي السياق، قالت اللجنة التشريعية إنها أحالت نتائجها إلى التحقيق القضائي، في حين لا يُعرف ما إذا كان الكونغرس سيتخذ أي إجراءات إضافية في القضية.

ولم يتمكّن النواب الذين تولوا التحقيق في القضية من استجواب الرئيس ميلي أو شقيقته لأنهما لم يستجيبا للاستدعاءات الموجهة إليهما.

ومن المنتظر أن يتولى النواب الجدد الذين فازوا في انتخابات منتصف الولاية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مناصبهم في 10 ديسمبر/كانون الثاني القادم، في وقت يُتوقّع أن يكون البرلمان الجديد أكثر ميلا نحو دعم ميلي، مما يقلل من احتمالات متابعة القضية سياسيا.