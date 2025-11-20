الاحتلال يعتقل العشرات في الضفة ويخطر بهدم منازل بالقدس

شهدت مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة حملة اقتحامات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنت مع اعتداءات عنيفة للمستوطنين طالت عائلات فلسطينية وأراضي زراعية.

ففي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أفاد مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أُمّر شمال المدينة، وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية، ومنعت التجوال داخل شوارع البلدة.

وأسفرت تلك المداهمات عن اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا من البلدة خلال ساعات الليل.

ووفق شهود عيان، تعرّض المعتقلون للضرب المبرح أثناء اقتحام الجيش بعد احتجازهم في ساحة ملعب رياضي وسط البلدة، حولته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق واستجواب ميداني.

كما أفاد مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل أقارب الشهيد عمران الأطرش في مدينة الخليل واعتقلت عددا منهم.

ويُعدّ الأطرش أحد منفذي عملية الدعس والطعن عند مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة، الثلاثاء الماضي، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 3، أحدهم حالته حرجة.

اعتداءات المستوطنين

وفي الخليل أيضا، أصيب 3 فلسطينيين من أسرة واحدة مساء الأربعاء، في اعتداء نفّذه مستوطنون قرب المنطقة المعروفة بـ"ظهر الهوية" المحاذية للطريق الالتفافي رقم 60.

وقال المواطن فيصل القواسمي، إن مجموعة من المستعمرين هاجمت والده ووالدته وشقيقه، مما سبب لهم إصابات في الرأس وكدمات متعددة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان في بلدة قباطية، كما نفذت وحدة خاصة إسرائيلية عملية تسلل إلى أحد المنازل في البلدة واعتقلت شابا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المستشفى الوطني، كما اعتقلت شابا من بلدة بيت فوريك، إضافة إلى اعتقال آخر من قرية سالم أثناء مداهمة منزله.

كما شهدت بلدة بيت فوريك سلسلة مداهمات لمنازل المواطنين في الصباح.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حيّ أم الشرايط، ما أدى إلى اشتعال مركبة وسط المدينة عقب سقوط قنبلة مضيئة أطلقها الجنود خلال عملية الاقتحام.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدة أحياء بمدينة قلقيلية، منها حي القرعان، واعتقلت شابا من حي النقار.

عقب عملية مزدوجة قرب غوش عتصيون.. الاحتلال يعتقل أكثر من 200 فلسطيني في بيت أمّر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، المزيد مع مراسل الجزيرة منتصر نصار

إخطارات بهدم منازل في القدس

وفي القدس المحتلة، سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إخطارات بهدم منازل لأربع عائلات في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، بذريعة أنها "غير صالحة للسكن".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن العائلات فوجئت بالقرارات رغم إقامتها فيها منذ ما يقارب 6 عقود.

وأوضحت العائلات أن سلطات الاحتلال ترفض منذ سنوات منحها تراخيص لترميم المباني أو تحسين بنيتها، وتمنع أي أعمال صيانة ضرورية للحفاظ على سلامتها، ما أدى إلى تدهور حالتها واستغلال ذلك لاحقا ذريعة للهدم.

فوجئت 4 عائلات مقدسية؛ كستيرو، وصيداوي، وحشيمة، ومسودة، بورقة عند مدخل "الحوش" يُبلغهم الاحتلال فيها بقرار هدم منازلهم في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس، والتي تقع على بُعد أمتار من المسجد الأقصى. زارت شبكة "القدس البوصلة" منزل عائلة كستيرو الممنوع من الترميم

7 آلاف اعتداء

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة الغربية خلال سنتي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ما تسبب في مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين مجتمعة أدّت إلى مقتل 1076 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و760، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 فلسطيني حتى يوم الثلاثاء.