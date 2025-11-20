الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع

نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان المتهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ورجحت المصادر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات في اجتماع في بروكسل اليوم الخميس.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول مملوكة له.

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن قائد في قوات الدعم السريع قوله إن التحقيقات جارية وأي شخص يثبت ارتكابه انتهاكات سيُحاسب، مستدركا بالقول إن "تقارير الانتهاكات في الفاشر بالغ فيها الجيش وحلفاؤه"، وفق تعبيره.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا عسكريا بين الجيش والدعم السريع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وأثار استيلاء الدعم السريع مؤخرا على الفاشر، وهي إحدى أكبر مدن السودان، مخاوف كبيرة من عمليات قتل جماعي وانتهاكات تشمل الاغتصاب والنهب والتخريب.

وتسببت الحرب في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم، في وقت تتقلص فيه ميزانيات المساعدات العالمية.

وأفاد أحد المصادر الأوروبية بوجود إجماع داخل الاتحاد على فرض عقوبات على دقلو، وهو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وأفاد مصدران آخران بأن الفكرة تقوم على أساس اعتماد نهج تدريجي للعقوبات وترك قناة مفتوحة للحوار.

وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الثلاثاء الماضي بأن لندن تعتزم فرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مشددة على ضرورة بذل جهود متواصلة لضمان وقف إطلاق النار.