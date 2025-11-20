اتهام نائبة أميركية بسرقة 5 ملايين دولار مخصصة للكوارث
أعلنت السلطات القضائية الأميركية توجيه الاتهام لنائبة ديمقراطية عن ولاية فلوريدا باختلاس 5 ملايين دولار من الصندوق الفدرالي المخصص لحالات الكوارث، مشيرين إلى أنها استخدمت المبلغ لتمويل حملتها الانتخابية عام 2021.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام الأميركي أن النائبة شيلا شيرفيلس ماكورميك -وهي ديمقراطية منتخبة عن جنوب فلوريدا- متّهمة بالتعاون مع شقيقها وآخرين للاحتفاظ بمبلغ زائد قدره 5 ملايين دولار حصلت عليه شركة الرعاية الصحية المملوكة لعائلتها مقابل عقد توظيف للتطعيم ضد وباء "كوفيد-19".
وذكر البيان أن المبلغ -ومصدره "الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ"- وصل عن طريق الخطأ إلى حسابات الشركة العائلية في يوليو/تموز 2021.
ويُشتبه بأن الديمقراطية -البالغة 46 عاما- قامت بعد ذلك بغسل هذه المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها وتحويلها إلى مساهمات في الحملة الانتخابية.
وجرى ذلك عبر "تحويل أموال من عقد كوفيد-19 الممول من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ إلى أصدقاء وأقارب تبرعوا بعد ذلك للحملة وكأنهم يستخدمون أموالهم الخاصة"، بحسب المدعين الفدراليين.
وتواجه شيرفيلس ماكورميك حال إدانتها حكما بالسجن لمدة أقصاها 53 عاما.