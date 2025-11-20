أوكسفام: أرباح عام لميليارديرات قمة العشرين كافية للقضاء على الفقر بالعالم

قالت منظمة أوكسفام، إن أصحاب المليارات في الاقتصادات الكبرى في العالم حققوا 2.2 تريليون دولار العام الماضي، وهو مبلغ يكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر.

ودعت المنظمة المجتمعين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد، هذا الأسبوع، في جنوب أفريقيا، إلى دعم المبادرات التي اتخذتها الدولة المضيفة، لمعالجة التفاوت الهائل في الثروة العالمية والديون التي تقوض البلدان النامية.

وقالت المنظمة مستندة إلى قائمة فوربس، إن أصحاب المليارات في الدول الأعضاء بالمجموعة حققوا 2.2 تريليون دولار العام الماضي، بحيث نمت ثرواتهم مجتمعة إلى 15.6 تريليون دولار.

وأضافت أوكسفام في بيان، أن "التكلفة السنوية لإخراج 3.8 مليارات شخص يعيشون حاليا تحت خط الفقر، تبلغ 1.65 تريليون دولار".

وأيدت المنظمة توصية ستقدمها جنوب أفريقيا خلال القمة التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني لإنشاء لجنة دولية لمعالجة عدم المساواة بالطريقة نفسها التي تعمل بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة أميتاب بيهار في بيان "إذا أنشأت مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا لجنة دولية جديدة معنية بعدم المساواة، فستكون خطوة هائلة في معالجة حالة الطوارئ المتعلقة بعدم المساواة".

ضرائب عادلة

ودعت منظمة أوكسفام إلى فرض ضرائب عادلة على أثرياء العالم "من أجل المساعدة في القضاء على الفقر ومحاربة تغير المناخ".

واتهمت المنظمة الولايات المتحدة التي تقاطع القمة المقامة في جوهانسبرغ، بالدفاع عن "سياسات مدمرة، من تعريفات جمركية متهورة (…) وصولا إلى خفض المساعدات المنقذة للحياة" التي تزيد من عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء.

وأشارت إلى أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في بلدان تنفق على سداد الفوائد أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.

وتمثل الدول في مجموعة العشرين مجتمعة 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم.

وتأمل جنوب أفريقيا بأن تنجح قمتها، وهي الاجتماع الأول لمجموعة العشرين في أفريقيا، في معالجة القضايا التي تواجه القارة والدول النامية في "الجنوب العالمي" قبل تسليم الرئاسة الدورية للمجموعة إلى الولايات المتحدة عام 2026.