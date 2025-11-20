أخبار|عربي

أنور إبراهيم للجزيرة: التدخلات تؤجج حرب السودان وندعم فلسطين

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتحدث لمراسل الجزيرة في أديس أبابا محمد طه توكل
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتحدث لمراسل الجزيرة في أديس أبابا محمد طه توكل (الجزيرة)
Published On 20/11/2025
|
آخر تحديث: 21:44 (توقيت مكة)

حفظ

حذر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم من تصاعد التدخلات الخارجية في السودان، مؤكدا أن تلك التدخلات لا تساهم فقط في تأجيج الصراع، بل تعرقل أيضا أي جهود جادة نحو التسوية السياسية.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة للجزيرة في أديس أبابا إن هناك دلائل واضحة على تورط جهات خارجية في تعميق الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين.

وأضاف أن ماليزيا تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، داعيا أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا والانخراط في حوار سياسي شامل.

المصدر: آبي أحمد على إكس الرابط: https://x.com/AbiyAhmedAli/status/1991191935344660681?s=20 عقد اليوم أول منتدى اقتصادي تعاوني رفيع المستوى بين إثيوبيا وماليزيا، برئاسة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية إثيوبيا، تاي أطقي سيلاسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأكد الرئيس الإثيوبي خلال المنتدى أن المشهد الجيواقتصادي والجيوسياسي المتغير بسرعة يستدعي تعميق التعاون بين البلدين وجعله أكثر استراتيجية. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية من خلال التجارة والاستثمار والزراعة والتعدين وغيرها من المجالات التنموية، مشيراً إلى أن الخطوات السريعة لإثيوبيا في مجال الرقمنة تعمل على تعزيز الشمول المالي وتحديث الاقتصاد. ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الماليزي إثيوبيا بأنها تتمتع بإمكانات هائلة وسرعة تطور ملحوظة، معتبراً أجندة الإصلاح الإثيوبية أساساً للنمو الاقتصادي المستدام. واستعرض أنور إبراهيم التجارب الماليزية في التنمية المستدامة والشمولية، والتحول الرقمي، والانتقال في الطاقة، وإنشاء مراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بوصفها وصفات أساسية لضمان النجاح الاقتصادي مؤكداً أن التعاون الاقتصادي يجب أن يرتكز على الابتكار، والثقة، والمنفعة المتبادلة، وليس مجرد أرقام وعقود. كما أبرز دور إثيوبيا المحوري في المنطقة، ليس فقط لمقر الاتحاد الأفريقي، بل أيضاً لإصلاحاتها الكبيرة وفرصها الاستثمارية الواعدة، مشيداً بانفتاح البلاد وتاريخها في استقبال المهاجرين، وهو ما يعزز روح التعاون التجاري والاستثماري. واختتم المنتدى بدعوة المستثمرين وقادة الصناعة الإثيوبيين والماليزيين إلى استخدام هذا اللقاء كخارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على الابتكار والتنمية المستدامة، بما يحقق فوائد ملموسة لشعوب كلا البلدين.
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (يسار) مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد في لقاء بأديس أبابا (حساب آبي أحمد على إكس)

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أنه ناقش الملف السوداني خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث اتفقوا جميعا على ضرورة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب.

وأكد أن ماليزيا تقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو السلام والاستقرار.

موقف حازم تجاه القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد رئيس الوزراء الماليزي على أن موقف بلاده ثابت ولا يقبل المساومة، مؤكدا أن أي اتفاق لا يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني لن يكون قابلا للاستمرار.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح يكشف حقيقة المخططات التي تستهدف الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان في الضفة الغربية يُعدان شرطين أساسيين لأي تسوية عادلة ودائمة.

جانب من الشباب المشاركين في ندوة في حضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
جانب من فعاليات ندوة شبابية أفريقية ماليزية بأديس أبابا (الجزيرة)

وأضاف إبراهيم أنه نقل هذا الموقف مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح أن ماليزيا ترى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق سلام حقيقي في المنطقة.

مرحلة جديدة من العلاقات مع أفريقيا

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الماليزي عن انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه بدأ جولته الأفريقية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتشمل جنوب أفريقيا وكينيا.

خريطة إثيوبيا

وقال إن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دول القارة، مؤكدا سعي ماليزيا إلى إقامة شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات.

إعلان

وأوضح إبراهيم أن أفريقيا تمثل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية الماليزية، وأن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتعليم والتكنولوجيا والتبادل التجاري.

المصدر: الجزيرة

إعلان