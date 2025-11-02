استطلاع رأي: غالبية الأميركيين ترى أن البلاد تسير على الطريق الخطأ

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته كل من شبكة "إيه بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست" وموقع "إيبسوس" أن أغلبية الأميركيين يعتقدون أن بلادهم تسير على الطريق الخطأ بشكل خطير.

وحسب النتائج، فإن أكثر من 6 من كل 10 أشخاص يرون أن الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري منفصلان عن الواقع، كما يعتقد 95% من الديمقراطيين و77% من المستقلين و29% من الجمهوريين أن البلاد تنحرف بشكل كبير عن المسار الصحيح.

وجاء في النتائج أيضا أن أغلبية الأميركيين في المناطق الحضرية والضواحي والأرياف يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ وكذلك الحال بالنسبة لأولئك الذين تختلف مستوياتهم التعليمية ودخلهم.

وأوضحت أن 64% من الأميركيين يرون أن ترامب يذهب بعيدا جدا في محاولته توسيع سلطة الرئاسة، ولا يوافق 59% من الأميركيين على الطريقة التي يتعامل بها مع وظيفته بوصفه رئيسا، ويقول 52% إن الاقتصاد تدهور منذ توليه الرئاسة في حين يعتقد 48% من الأميركيين أن زعامة الولايات المتحدة في العالم أصبحت أضعف في عهد ترامب.

وخلص الاستطلاع إلى القول إن غالبية الأميركيين بشكل عام غير راضين وقلقين، ويرون أن كلا الحزبين الرئيسيين والرئيس منفصلان عن الواقع. كما يشعرون بقلق متزايد بشأن الإغلاق الحكومي.