هل تتحكم إسرائيل في ترامب؟ سؤال يحرج جيه دي فانس ويثير ضجة على المنصات

أثارت ردود جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي على أسئلة طالب أميركي حول دعم بلاده غير المشروط لإسرائيل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أنها تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الأميركية الداخلية لهذا الدعم على خلفية حرب غزة.

ففي جامعة "أولي ميس" في ولاية مسيسيبي وأثناء حضوره فعالية "ترنينغ بوينت يو إس إيه" تكريما لمؤسسها الراحل تشارلي كيرك، أجاب فانس على أسئلة الطلاب حول قضايا الهجرة والانقسام السياسي والعلاقات مع الديمقراطيين.

وتوجّه أحد الطلاب بسؤال محرج لفانس حول دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل، فرد نائب الرئيس على السؤال بالقول "في ما يتعلّق باعتقاد البعض بأن إسرائيل تتحكم بالرئيس دونالد ترامب، فإن إسرائيل لا تتحكم في الرئيس"، متعللا بأن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق بعضِ النجاحات في الشرق الأوسط، من بينها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وحول طبيعة العلاقة بين تل أبيب وواشنطن رغم الاختلافات الدينية، قال فانس "هناك بالفعل تباينات دينية عديدة بين اليهود والمسيحيين، لكن الجانبين قادران على التعاون من أجل حماية المواقع المقدسة في إسرائيل"، مشيرا بشكل خاص إلى كنيسة القيامة.

وفي سؤال آخر عن تضارب المصالح لدى الرئيس الأميركي حول قبول تبرعات من الإسرائيلية الأميركية ميريام أديلسون، أجاب فانس بأن الرئيس ليس لديه تضارب مصالح وأنه يضع مصلحة أميركا أولا.

وميريام ون هي أرملة الملياردير شيلدون أديلسون، والتي تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية ومنحها وسام الحرية الرئاسي تقديرا لعملها الإنساني.

ولاقى حديث نائب الرئيس الأميركي عن علاقة واشنطن بتل أبيب تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رصدته حلقة (2025/11/2) من برنامج "شبكات".

وفهم فارس سؤال الطالب الأميركي، قائلا:

" لقد قال إن إسرائيل لا تتحكم بهذا الرئيس.. يقصد أن إسرائيل كانت متحكمة بالذي قبل ترمب؟؟؟" بواسطة

وعلقت سارة على موقف الشباب الأميركي، بقولها:

"الجديد هو أن مثل هذا الوعي عند الشباب الأميركي لم يكن موجودا في السابق و لا يتخيل احد هذه السرعة التي ظهر بها هذا النمط من التفكير ...جيل زد سيحكمون قريبا .. وستكون طريقة تعاملهم مع إسرائيل مختلفة عن الجيل الذي سبقهم" بواسطة

في حين انتقدت روضة مضمون كلام نائب الرئيس الأميركي، حيث غرّدت:

" كلامه غير دقيق وخاصة عندما قال إننا نريد أن نضمن وصول المسيحين لكنيسة القيامة... هل سجل التاريخ يوما أن المسلمين منعوا المسيحين من الوصول لكنائسهم" بواسطة

وعلق خليل جمعة على موضوع الدعم الأميركي لإسرائيل، قائلا:

" الانتقادات لدعم إسرائيل لا تقتصر على جيل "زد"، بل حصلت في مواقف ناس " ماغا كور"مثل مارجوري تايلور غرين وتاكر كارلسون وستيف بانون وغيرهم" بواسطة

ويذكر أن هناك انقسامات بشأن الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل ظهرت حتى داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (MAGA) خصوصا من المجموعة الانعزالية في الحزب الجمهوري، والتي يركز أعضائها على السياسة الداخلية والمصالح الوطنية الأميركية، ويرفضون الانخراط في الحروب الخارجية أو تقديم دعم أجنبي غير مشروط.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تزايد المواقف السلبية تجاه إسرائيل بين الجمهور الأميركي، حيث عبر 53% من البالغين عن رأي غير إيجابي عن إسرائيل مقارنة بـ42% العام الماضي وانعكس هذا التحول أيضا في الجامعات.