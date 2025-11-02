مقتل 4 بغارة إسرائيلية وكاتس يؤكد: لن نوقف الهجمات بلبنان

قُتل 4 أشخاص فجر مساء السبت في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، في حين أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن توقف الهجمات في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة كفررمان قضاء النبطية بجنوب لبنان أدت كذلك إلى إصابة 3 مواطنين آخرين بجروح.

وجاءت الغارة بعد ساعات من حض الموفد الأميركي توم باراك لبنان أمس السبت على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من أجل تخفيف التوترات بين البلدين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة الساعة 10:20 مساء (20:20 بتوقيت غرينتش) من مساء السبت، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع" على طريق عند الأطراف الشرقية لبلدة كفررمان جنوب البلاد.

وفي وقت سابق السبت أصيب مواطن لبناني بجروح بعد غارة استهدفت سيارته في بلدة كفرصير في جنوب لبنان، كما كانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية قبل ظهر السبت أيضا على شاطئ منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

وصعدت إسرائيل هجماتها على لبنان في الأسابيع الأخيرة، بزعم تنفيذ عمليات اغتيال لعناصر من حزب الله، ونفذت أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد، وقد أسفرت غاراتها خلال أكتوبر/تشرين الأول، عن مقتل 26 شخصا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

وقال الموفد الأميركي للصحافيين على هامش "حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين، إن "الحوار يجب أن يكون مع إسرائيل. يجب أن يكون فقط مع إسرائيل، وإسرائيل مستعدة"، لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون اتهم إسرائيل الجمعة بالرد على دعوات بلاده بالتفاوض بتكثيف غاراتها الجوية.

لا لوقف الهجمات

وبهذا الشأن أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن توقف الهجمات بلبنان ولن تخرج من الحزام الأمني، مشيرا إلى أن إسرائيل حققت هدوءا بالجليل لم تره في 20 سنة، على حد زعمه.

وقال كاتس إنه أبلغ المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فإنهم سيهاجمون في بيروت، وأضاف أن الولايات المتحدة تشكل ضغطا على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وإسرائيل تمنح ذلك فرصة، على حد قوله.