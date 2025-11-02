مستوطنون يقتحمون مدرسة والاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

اقتحم مستوطنون الليلة الماضية مدرسة فلسطينية شمال شرق طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحطموا محتوياتها ونهبوا ممتلكات منها، وسط تواصل الاعتداءات والاقتحامات في مدن الضفة.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن مستوطنين اقتحموا الليلة الماضية مدرسة التحدي في خربة ابزيق، ودمروا محتوياتها.

وأضاف بشارات لوكالة الأناضول، أن المستوطنين سرقوا أنظمة طاقة شمسية وخزانات مياه من المدرسة.

بدوره، قال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، إن المستوطنين دهموا المدرسة وخلعوا أبوابها، وخربوا محتوياتها، وحرقوا العلم الفلسطيني، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح بلاونة أن المستوطنين سرقوا سجلات الطلبة وأنظمة الكهرباء والثلاجات وبعض خزانات المياه.

وأشار إلى أن الاعتداء محاولة لإفراغ المنطقة من الوجود الفلسطيني، وطمس العملية التعليمية في هذه المنطقة.

اعتداء على المنازل

كما هاجم مستوطنون قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل وحاولوا الاعتداء على منازل الفلسطينيين، وقطعوا عددا من أشجار الزيتون المحيطة بالقرية قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على التراجع.

وفي سياق متصل، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بأن تلك القوات اقتحمت بلدة خربثا بني حارث غرب رام الله وقرية المغير شمال شرق المدينة وبلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

كما اقتحمت مدينتي بيت لحم وقلقيلية وشنت حملات تفتيش ودهم لمنازل المواطنين.

صور من آثار اعتداءات مليشيات المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم خلال هجومهم على بلدة فرعتا شرق قلقيلية. pic.twitter.com/6Wn8gHi1pr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2025

تواصل الاعتقالات

واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 15 فلسطينيا في حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الشمال، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية، واعتقلت 4 فلسطينيين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوبي جنين، واعتقلت 4 شبان فلسطينيين، عقب تحقيق ميداني نفذته في البلدة.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا عقب مداهمة منزله في منطقة رفيديا بالمدينة، وفلسطينيا آخر بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر القديم شرقا.

#صور| الاحتلال يداهم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتطلق الرصاص الحي. pic.twitter.com/PThvimB1Qw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 2, 2025

وفي جنوبي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين من مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منزليهما، فضلا عن اعتقاله 3 شبان آخرين من بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

يأتي ذلك ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين خلال عامي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 1063 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل، وفق معطيات فلسطينية رسمية.