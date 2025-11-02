مسؤول صحي بغزة: الأوضاع الحياتية لم تتغير والغذاء لا يكفي وغير منوع

أكد المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي أن الأوضاع لم تتحسن في قطاع غزة على مستويات الأغذية والأدوية والمستهلكات اللازمة، وذلك منذ وقف إطلاق النار.

وجاء كلام المجدلاوي ضمن فقرة "نافذة إنسانية من غزة"، والتي سلطت الضوء على الأوضاع الحياتية لأهالي القطاع بعد مرور 3 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المجدلاوي أن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، حيث سقط 222 شهيدا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وأصيب 470، والأوضاع لا تزال مأساوية.

وقال إن المستشفيات المتبقية وعددها 8 لا تصلها الإمدادات الطبية اللازمة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الإمدادات الغذائية غير كافية ولا يوجد تنوع فيها، لأن الاحتلال يمنع مرور العديد من الأصناف.

وعلى مستوى الأدوية والمستهلكات اللازمة، فإن ما يصل إلى المنظومة الصحية لا يكفي، ولا يعادل 15% من احتياجات هذه المنظومة. وأشار المجدلاوي إلى أن المنظومة الصحية تحتاج إلى 720 صنفا من المستلزمات الطبية.

وقال إن الغذاء الذي يصل إلى قطاع غزة لا يشمل كل المجموعات الغذائية التي تلزم الموطن، رغم أن هناك 150 ألف امرأة مرضعة وحامل وهي بحاجة إلى مكملات غذائية وهناك أكثر من 300 ألف طفل يحتاجون إلى الغذاء.

وأكد المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية أن 54 ألف طفل يتلقون خدمات وعلاجات بسبب سوء التغذية الذي أصابهم، وحذر من أخطار تهدد حياة هؤلاء الأطفال، خاصة وأن لسوء التغذية آثارا كبيرة على جسم ومكونات وبنية الطفل إذا لم يتم إسعافه بغذاء متكامل.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة اليوم عن شبكة المنظمات الأهلية، فإن 90% من المنشآت الحيوية قد دمرت بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، و10% فقط من الاحتياجات الطبية دخلت القطاع منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وينتظر 16 ألف مريض فتح معبر رفح للعلاج في الخارج، و6 آلاف شاحنة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة.